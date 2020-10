Arundhaty Roy e o epitáfio à democracia na Índia

Conclusão, a maior democracia do mundo está em estertor, sob a vigilância de um Estado totalitário hindu, emergente sob a batuta do Bharatiya Janata Party (BJP), no poder.





“Sob a UAPA (Unlawful Activities [Prevention] Act)”, escreve Arundhaty Roy, “quase tudo é um crime, incluindo pensamentos antinacionalistas”.

A UAPA entrou em vigor em 2014, na esteira de mais de 40 anos de esforços para proteger a integridade e a soberania indianas. Desde então sofreu várias emendas, a mais recente das quais, em 2019.





“O ónus é nosso para provar a nossa inocência”, afirma Roy, sobre a legislação mais recente.







“Quanto mais leio sobre ela e sobre o modus operandi adotado pela polícia a coberto dela, mais ela parece pedir a uma pessoa mentalmente sã que prove a sua sanidade perante um comité de lunáticos”.





A Índia moderna é marcada desde a sua génese pela violência inter-comunitária, sobretudo entre os dois maiores grupos religiosos, hindus e muçulmanos. Rivalidade que deu, por exemplo, origem ao moderno Paquistão.







Recentemente, o Governo do primeiro-ministro Narendra Modi tem conseguido manter-se no poder à custa da promoção da superioridade hindu, sendo acusado de, para isso, fechar os olhos a crimes violentos e atrocidades que estes cometam contra cidadãos de outros grupos.







O artigo de Roy, não por acaso, foi publicado pela Jacobin, uma revista trimestral socialista americana com sede em Nova Iorque, que publica reflexões sobre política, economia e cultura, prestigiadas no pensamento socialista.





O seu fundador, Bashar Sunkara, descreve-a como uma publicação radical “produto sobretudo de uma geração mais nova não tão amarrada a paradigmas da Guerra Fria que sustentaram os meios intelectuais da velha esquerda”.





A revista, iniciada online em 2010 mas atualmente com edição também em papel, quer “confrontar, ao invés de propor, as questões que nascem da vivência da esquerda no século XX”.

UAPA ao serviço da "Hindu Rashtra"



A UAPA e as suas emendas foram objeto das mais severas críticas no Jacobin, que as considera perversas e ao serviço dos interesses da maioria hindu.







“Em princípio, a constituição indiana apoia grandes ideias de liberdade, democracia, secularismo e socialismo. Contudo, o governo do Bharatiya Janata Party (BJP) liderado por Narendra Modi tem estado a destruir sistematicamente as características liberais-democráticas da Constituição e a substitui-las pela doutrina hindu nacionalista, de forma a converter a Índia numa Hindu Rashtra (nação hindu)”, denunciou a revista em setembro passado.





O BJP e outras organizações da mesma linha, estão para tal “preparadas para arrasar qualquer obstáculo no seu caminho, dosaos”, acrescenta, para os acusar de seguir uma estratégia de domínio a vários níveis, incluindo o “autoritarismo”.Todos os partidos de cariz socialista do mundo têm denunciado à exaustão a ameaça crescente do totalitarismo de extrema-direita ou religioso. A Índia é um destes últimos casos. O artigo de Arundathy Roy não o refere sob esses termos mas as entrelinhas não deixam margem para dúvidas.





Desde a recente cremação a coberto da noite do cadáver de uma jovem Dalit, violada e mutilada por um grupo de homens de casta superior da sua aldeia, passando pela absolvição, ao fim de 28 anos, dos suspeitos de demolir uma mesquita à marretada, e à conspiração de Deli, o retrato da moderna Índia do primeiro-ministro Narendra Modi, feito por Roy, é assustador

"Apenas assassinada"



O caso da jovem Dalit, de 19 anos, é mais um entre centenas denunciados na Índia todos os anos. A rapariga, membro da casta indiana mais baixa, sem qualquer proteção e aterrorizada por anteriores ameaças e perseguições, quase não saía de casa. Mesmo assim foi apanhada, violentada, os agressores quebraram-lhe a coluna, deixando-a paralisada, e cortaram-lhe a língua, abandonando-a como morta.







Hospitalizada, ela não resistiu aos ferimentos e morreu uma dúzia de dias depois, a 29 de setembro. Arundhaty Roy descreve em poucas palavras o horror do sucedido, que se estende à família, revoltada mas aterrorizada por eventuais repercussões caso ouse reclamar justiça.





Tal de pouco lhe iria valer, na Índia atual, sublinha a novelista, já que, perante a indignação que assolou o país, a própria polícia levou o corpo da jovem Dalit do hospital até à sua aldeia, onde a cremou numa fogueira formada à pressa e rodeada de agentes, “negando à família os ritos finais e sem a deixar perceber sequer se se tratava mesmo da sua filha”.





“A família da rapariga abraçou-se, obviamente aterrorizada pelas atenções dos media. Aterrorizados porque sabiam bem que, quando as luzes se apagassem, iriam ser castigados por essa atenção, também”, descreveu Roy. “Se sobreviverem, irão regressar às vidas a que se habituaram – vítimas da crueldade medieval e indignidade que lhes é aplicada na sua aldeia medieval dominada por castas onde são considerados intocáveis e sub-humanos”.





Cúmulo da indignidade, “um dia depois da cremação, confiante de que o corpo tinha sido despachado em segurança, a polícia anunciou que a rapariga não foi violada. Apenas assassinada. Apenas”, denuncia a articulista.





Espera-se que Tribunais, registos hospitalares e a comunicação social cooperem neste processo de gradualmente transformar uma atrocidade impulsionada pelo ódio de casta num outro crime, lamentável mas normal”, acusa Arundathi Roy.

Os massacres de 2020



O maior exemplo deste processo, que, como o descreve Roy, chega a atingir narrativas inverosímeis, é o da Conspiração de Deli, onde muçulmanos são acusados de incendiar e destruir as próprias casas, lojas, cemitérios, madrassas e mesquitas, e de assinar outros muçulmanos. Os massacres de Deli em 2020 ocorreram em vagas ao longo de vários dias de fevereiro. Morreram 53 pessoas, a maioria muçulmana, e 581 ficaram feridas, nos bairros das classes trabalhadoras do nordeste da cidade.

Os motins seguiram-se a semanas de protestos contra a nova Lei da Cidadania. Os primeiros ataques e retaliações, por parte de hindus e muçulmanos em partes iguais, deram-se a 20 de fevereiro. Dias depois, o equilíbrio alterou-se.





Parte dos agressores passou a surgir de capacetes, armados com paus, pedras, espadas e pistolas. As bandeiras cor de açafrão do hinduísmo nacionalista começaram a aparecer nos bairros muçulmanos, a par de cânticos hindus, sob a passividade da polícia local.







Moradores e associações de defesa dos Direitos Humanos acusaram os agentes de por vezes ajudarem nos motins, provando as alegações com vídeos.





Dispararam sobre eles, esfaquearam-nos, chegaram-lhes fogo. Corpos foram sendo descobertos entre os escombros de edifícios, nos dias seguintes e muitos continuam desaparecidos.





Multiplicaram-se também as denúncias de homens muçulmanos, normalmente circuncidados ao contrário dos hindus, parados e obrigados a descer as calças para verificar a sua pertença, antes de serem espancados. Num caso, de acordo com registos hospitalares, os genitais foram dilacerados.







A alegada conspiração de Deli



“Deixou-se crescer e espalhar a violência. Vimos incrédulos o espetáculo de muçulmanos gravemente feridos deitados numa estrada e rodeados de polícias que os forçavam a cantar o hino nacional. Um deles, Faizan, morreu pouco depois”, recorda Arundathy Roy.





Há relatos de pessoas das comunidades sikh e hindu a socorrerem muçulmanos. E em muitos locais formaram-se comités inter-religiosos de autodefesa. Só a 26 de fevereiro, contudo, é que a polícia de Deli, sob alçada do Governo, entrou na área afetada para acalmar os motins. “Centenas de pedidos de ajuda foram ignorados pela polícia”, acusa a escritora.

Depois de tudo passar e quando começaram a ser apresentadas queixas, “as vítimas afirmaram que a polícia as forçou a retirar nomes e identidades dos agressores e os slogans cantados pelas turbas armadas de pistolas e machetes. Queixas específicas tornaram-se genéricas, de forma a serem inconclusivas e a proteger os culpados”, afirma Roy.





Arundathy indigna-se sobretudo com o nível de desculpabilização e inversão de papéis que descortina na versão da polícia sobre os motins.





“Pedem-nos que acreditemos que a conspiração de Deli foi engendrada por estudantes e ativistas muçulmanos, Gandistas, Urban Naxals e esquerdistas, que protestavam todos contra a implementação do Registo Nacional da População, o Registo Nacional de Cidadãos e a lei sobre Cidadania, que, acreditam, combinadas irão tirar o chão às comunidades muçulmanas e dos mais pobres da Índia que não têm ‘papéis legais’”, refere no seu artigo.

O que está para vir



Membros de um grupo ativista de Nova Deli no WhatsApp foram entretanto detidos e acusados de fomentar os motins e a violência. “Entre eles estão alguns dos mais respeitados ativistas indianos, professores, cineastas – pode haver algo mais ridículo?”, questiona.





Em agosto 2020, a Amnistia Internacional acusou a polícia de Deli de espancar e de torturar manifestantes e agir com as turbas. Desde então, a organização foi acusada ela mesma de irregularidades financeiras e as suas contas foram congeladas. Os seus escritórios na Índia foram encerrados e despedidos os seus 150 funcionários no país, lembra ainda Arundathy Roy.









O principal objetivo das acusações de conspiração, acrescenta a escritora e ativista anti-globalização, “é aprisionar e dominar ativistas, estudantes, advogados, escritores, poetas, professores, sindicalistas e ONG desafiadoras".







"Não se trata apenas de apagar horrores passados e presentes, mas de preparar o terreno para o que está para vir”, conclui.