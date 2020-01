As democracias são "imperfeitas" mas vão-se "reinventar". O que defende o politólogo francês Yves Mény?

A evolução dos populismos na Europa é um dos pontos de partida do livro "Democracias Imperfeitas" de Yves Mény. O antigo Presidente do Instituto Europeu de Florença e especialista em políticas comparadas, considera que a comunicação entre as instituições europeias e os cidadãos deve ser melhorada. Em entrevista ao Europa Minha, explica as origens das frustrações populares e as razões dos actuais movimentos populistas na Europa e no mundo.