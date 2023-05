"As mulheres são quem tem menos poder para negociar a sua posição na sociedade"

Numa conferência na Fundação Gulbenkian sobre Educação para o Desenvolvimento, Mónica Ferro contou à RTP que África é o continente com mais países dentro dos quais a autonomia das mulheres é muito baixa.



"A feminização da pobreza é uma realidade. Se formos ver quais os detentores de empregos mais precários são as mulheres."



O Covid fez destapar uma realidade dramática. Mostrou à ONU novos dados e " ficámos a saber que as mulheres faziam cerca de 80% dos trabalhos de cuidado social. Sabíamos que a Covid ia afetá-las de forma desproporcional porque elas são quem tem menos estruturas de poder do seu lado."



Dia 28 de Maio celebra-se o dia mundial da higiene menstrual e o gabinete de Mónica Ferro ofereceu aos jornalistas presentes uma pulseira da saúde menstrual, símbolo universal para a menstruação, para que quem a use seja alvo de perguntas por parte de terceiros.

E assim se possa contribuir para o fim do estigma e de restrições culturais que muitas vezes impedem jovens e mulheres adultas de ir à escola ou trabalhar nesses dias especiais do mês.