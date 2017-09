As novas fronteiras do Brexit preto no branco

Paulo Alexandre Amaral, RTP05 Set, 2017, 23:45 / atualizado em 05 Set, 2017, 23:59 | Mundo

Com algumas sessões de negociação já realizadas pela União Europeia e o Reino Unido, Londres tem procurado forçar uma presença privilegiada nos mercados europeus depois da saída, com Bruxelas a lembrar os pilares da livre circulação de pessoas e bens como uma das ideias fundamentais da Europa sem fronteiras.



Mas Londres quer tudo e este é mais do que um pormenor que, apesar de ignorado ao longo do tempo pelos restantes Estados-membros, ilustra como nestas mais de quatro décadas de parceria Londres sempre pretendeu retirar da União Europeia o melhor de dois mundos: o controlo total de fronteiras e o acesso ao mercado comum.



O documento a que teve acesso o The Guardian é claro neste sentido. Assim que a casa estiver arrumada em termos de Brexit, os britânicos passarão a olhar para as suas fronteiras com outros olhos e a porta de entrada ficará muito mais estreita para quem quiser fazer vida em terras de sua majestade. O fim da circulação de massas de trabalhadores e fortes restrições para a força laboral menos qualificada é uma das promessas deixada neste rascunho, cujo conteúdo não mereceu qualquer comentário por parte do executivo da primeira-ministra Theresa May.



A ideia não é nova. A diferença é que agora vem escrita num documento "oficial" do Ministério do Interior.

Uma promessa em três fases

O documento sublinha que a transformação da política de imigração do Reino Unido terá lugar em três pontos: a fase inicial, antes do Brexit, com a introdução de uma lei de imigração; segue-se um período de execução de pelo menos dois anos; e vem a fase final quando novas regras duras serão colocados em vigor.



Ainda nos lembramos dos arrependimentos do dia 24 de Julho de 2016, o dia que revelou aos eleitores britânicos que vingara a saída da União Europeia. Nesse sentido, o conteúdo deste draft acaba por ser uma panaceia para aqueles que compraram a ideia vendida pelos defensores do Brexit: a saída da União restitui ao Reino a soberania sobre o seu espaço.



“Posto de uma forma clara, significa que, para ser considerada uma mais valia, a imigração deverá beneficiar não apenas os imigrantes eles próprios mas melhorar a vida dos residentes”, refere o texto.



Em termos práticos, esta ideia – que como de resto do documento deverá passar ainda por todos os ministérios de Theresa May – acaba por sublinhar esse princípio comum a todos os controles de imigração: primeiro os que cá estão e que são de cá. A aplicação desse princípio deverá depois ser feita mais com o bisturi do que com o martelo, face ao perigo de fechar a porta à mão de obra altamente qualificada que, chegando de fora, é vista como vital para várias áreas dos tecidos económico, científico e cultural britânicos.

Famílias e baixas qualificações castigadas

Com vida difícil, revela o documento, ficarão os imigrantes menos qualificados, com pouco mais para oferecer do que a força de trabalho e a vontade de refazer a sua vida. Aqui, a preocupação transfere-se para os empresários, que vêm nas restrições à entrada de trabalhadores a impossibilidade de contratar o pessoal necessário para fazer andar os negócios.



E a par das restrições à entrada daqueles que buscam trabalho, chegam também as restrições para a reunião das famílias. Se antes era possível, mediante a prova de pertença, fazer chegar membros afastados, agora apenas o núcleo mais próximo ficará abrangido pela possibilidade de ingressar no país: filhos e adultos dependentes.



O The Guardian lembra que, actualmente, os cidadãos britânicos casados com alguém oriundo de um país fora da União Europeia apenas poderão viver no Reino Unido com o marido/ mulher se estes garantirem um rendimento de 18.600 libras. Essa condição não se aplica agora a cidadãos não-britânicos, pelo que – defende o The Guardian – a regra vem repor uma certa normalidade neste campo.

Era a promessa de May



Quando em Janeiro deste ano Theresa May procurou elucidar a população britânica sobre as implicações do Brexit, revelando a sua visão do que deverá ser a “nova parceria estratégica” com a Europa, a primeira-ministra não desiludiu aqueles que a veem como uma líder dura, disposta a manter uma negociação inflexível nos pilares em que Londres tentará fincar os dois pés: recuperação da soberania e o controlo de fronteiras.



Apesar das gravações que a revelaram uma primeira-ministra “desiludida” com os ingleses, a defender que a situação seria muito melhor se o Brexit não tivesse vencido, apesar de toda essa amargura por uma situação que era vista como um cenário da ordem da abstração, a chefe do Executivo fez questão de sublinhar que sair da União Europeia significa de facto sair da União Europeia. E atrás desta ideia vem tudo o resto. Principalmente, isto: o Reino Unido volta a ter o controlo das suas fronteiras. Faltava vê-lo escrito preto no branco - aí está.



“Vamos ter controlo sobre o número de pessoas vindas da UE, porque quando os números crescem o apoio público diminui, os serviços públicos ficam sob pressão e há uma pressão negativa sobre os salários”, explicava no início do ano. Não se tratava de uma mera ameaça.