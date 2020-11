As reações no Médio Oriente às eleições nos Estados Unidos

Para o presidente iraniano, Hassan Rouhani, o vencedor das eleições norte-americanas, seja qual for, deverá respeitar as leis e tratados internacionais., declarou esta quarta-feira.Enquanto Joe Biden prometeu aliviar sanções e restabelecer o acordo nuclear de 2015 caso o Irão volte a cumprir com o mesmo, Donald Trump não parece tão aberto a essa opção, apesar de se mostrar disponível para alcançar um novo acordo com Teerão que diga respeito ao programa de mísseis.O atual presidente norte-americano abandonou o acordo nuclear em 2018 e voltou a impor sanções que abalaram a economia iraniana. Em modo de retaliação, Teerão deixou gradualmente de cumprir com os termos do documento., frisou Hassan Rouhani, que recusa quaisquer negociações com os EUA até que a Casa Branca decida regressar ao acordo nuclear de 2015.

Esquerda israelita condena Trump

Uma das aparentes preocupações de Israel quanto às eleições norte-americanas, segundo especialistas , é a perda do aliado Donald Trump e a imprevisibilidade de uma eventual futura relação com Joe Biden.Sob uma Administração democrata, é provável que o tema das ocupações israelitas na Cisjordânia e em Jerusalém regresse à agenda da Casa Branca, que poderá vê-lo como um obstáculo a negociações de paz.e que estabelece Jerusalém como a capital “indivisível” de Israel.A esquerda israelita está, assim sendo, esperançosa que seja o candidato democrata a vencer. O líder do partido de esquerda Meretz reagiu aos resultados até agora conhecidos, considerando que o discurso e o comportamento de Donald Trump na noite de eleições provam que o atual Presidente não respeita o processo democrático.“Os quatro anos de instabilidade de Trump devem acabar, para o bem de todo o mundo, especialmente de Israel”, defendeu Nitzan Horowitz, em declarações aoJá Ofer Cassif, membro do Knesset que representa o partido de esquerda Hadash na aliança Joint List, afirmou que “Trump tem há muito vindo a provar que é um perigo para o seu povo e para o mundo inteiro”.Nacionalista, fundamentalista, sexista e racista foram alguns dos termos usados por Cassif para descrever as ações de Donald Trump. “O zelo é uma doença contagiosa, e esta grande escuridão também se impõe perante nós aqui [em Israel]”, lamentou.

Turquia, Iraque e Síria

Outros países do Médio Oriente também serão influenciados pela decisão dos eleitores norte-americanos. É o caso da Turquia, cujo Governo se tem revelado cada vez mais extremista, segundo analistas políticos.Só este ano, Ancara criou uma crise com a Grécia, continuou a lançar ameaças militares à Síria e terá ameaçado a Arménia, os Emirados Árabes Unidos e outros países.Além disso,, pelo que o novo presidente dos EUA terá de controlar as ambições do Governo de Erdogan.Já no Iraque e na Síria, apesar de uma forte campanha contra o autoproclamado Estado Islâmico,e assegurar, assim, a estabilidade.