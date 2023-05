ASEAN reconhece que não houve progresso para por fim a conflito no Myanmar

"Tenho de ser honesto. Não houve progressos significativos na implementação do consenso de cinco pontos", disse Joko Widodo na 42ª cimeira da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), que terminou hoje em Labuan Bajo, no leste da Indonésia.

Widodo referia-se a um plano de paz preparado em 2021 pelos 10 Estados-membros da organização e a junta militar de Myanmar, que pedia o fim imediato da violência e o diálogo entre as partes em conflito, com mediação de um enviado da ASEAN.

A junta militar rejeitou tomar medidas para cumprir esse acordo, levando a ASEAN a excluir a liderança militar de participar em encontros da organização, o que se evidenciou pela ausência do país da cimeira de Labuan Bajo.

A situação em Myanmar acabou por dominar, pelo menos mediaticamente, a cimeira indonésia, que ficou ainda marcada pela aprovação do roteiro de adesão plena de Timor-Leste à organização, para já sem data marcada.

Antes e durante a cimeira, vários líderes regionais referiram-se à situação no Myanmar, com críticas relativamente ao ataque a uma coluna de ajuda humanitária, organizada pela própria ASEAN, com países como a Malásia a admitirem frustração com o facto de pelo menos 200 mil pessoas terem fugido do conflito para este país.

Nos diálogos da cimeira, segundo a imprensa local e internacional, alguns países defenderam que o Myanmar deveria poder voltar aos encontros da ASEAN, como forma de reabrir o diálogo, opção que não teve apoio consensual.

Numa das várias declarações finais da cimeira, a ASEAN manifesta-se "profundamente preocupada com a violência em curso em Myanmar", apelando ao fim de "todas as formas de violência e do uso da força para criar um ambiente propício para a prestação segura e atempada de ajuda humanitária e de diálogos nacionais inclusivos".

Além de condenar o ataque à coluna humanitária e pedir que os autores do crime sejam responsabilizados, a cimeira reiterar o apoio aos esforços do presidente indonésio, que atualmente tem a presidência rotativa da ASEAN, para que o plano de paz seja retomado.

A cimeira de Labuan Bajo, onde Timor-Leste participou pela primeira vez como observador -- e onde se ouviu pela primeira vez um discurso em português, lido pelo primeiro-ministro timorense Taur Matan Ruak -- aprovou igualmente várias outras declarações.

Conectividade regional, combate ao tráfico humano, proteção de trabalhadores migrantes, saúde, proteção e promoção de direitos humanos e reforço das capacidades da ASEAN foram alguns dos temas abrangidos.