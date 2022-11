Ásia não pode ser palco para "competição do poder"

, frisou Xi Jinping que alertou contra as tensões de uma guerra fria numa região que é um ponto de atrito na competição entre Pequim e Washington.As declarações de quinta-feira do presidente chinês precederam a cimeira de líderes da organização de Cooperação Económica Ásia – Pacífico (APEC sigla em inglês), que começou esta segunda-feira na capital da Tailândia e foram uma aparente referência aos esforços dos Estados Unidos com aliados e parceiros na região no sentido de enfraquecer o que veem como a crescente influência económica e militar coerciva de Pequim na região.”, disse Xi.Segundo o presidente chinês, “devemos seguir um caminho de abertura e inclusão. A região não pode tornar-se numa arena de grande competição de poder”.

“O unilateralismo e o protecionismo devem ser rejeitados por todos; qualquer tentativa de politizar e armar as relações económicas e comerciais deve ser rejeitada”, acrescentou.







Don Pramudwinai, ministro tailandês dos Negócios Estrangeiros, frisou que a reunião dos 21 países membros da APEC “tem lugar num momento crucial, com o mundo a enfrentar múltiplos riscos”.

Relações tensas

As relações entre as duas maiores economias mundiais têm aumentado de tensão nos últimos anos devido a questões como Taiwan, roubo de propriedade, eliminação da autonomia de Hong Kong e disputas territoriais sobre o Mar da China Meridional, entre outras.Harris será o mais alto representante norte-americano a visitar a cadeia de ilhas adjacentes às ilhas Spratly. A China dragou fundo do mar na região para construir portos e pistas de aterragem nas Spratlys, parte das quais são também reivindicadas pelo Brunei, Malásia, Filipinas, Taiwan e Vietname.Em conversa com o seu homólogo filipino, Ferdinand Marcos Jr., Xi Jinping afirmou que “a força dos laços bilaterais se baseava em relações estáveis no mar”.Na reunião do G20, em Bali, na passada semana, os países adotaram por unanimidade uma declaração na qual a maioria dos membros condenou a guerra na Ucrânia. Com a Indonésia, anfitriã do encontro, a afirmar que a guerra era uma questão mais controversa.A Rússia que é membro do G20 e da APEC, mas o presidente russo, Vladimir Putin, tem-se mantido afastado de cimeiras.