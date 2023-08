Asilo. Bélgica suspende acolhimento de homens solteiros

Nicole de Moor, secretária de Estado do Asilo e da Migração, anunciou na terça-feira que a Bélgica vai “suspender temporariamente” o acolhimento de homens solteiros, confrontada com a saturação da sua rede de alojamento para os requerentes de asilo. "Isto não pode continuar, 19.000 requerentes de asilo registaram-se na Bélgica, contra 1.500 em Portugal, um país com uma população semelhante à da Bélgica", pode ler-se num comunicado de imprensa.





Com esta decisão, o Governo belga pretende antecipar "'o afluxo crescente de famílias e crianças” que procuram asilo no país e “evitar absolutamente que as crianças acabem nas ruas durante o inverno", anunciou o gabinete da secretária de Estado na terça-feira.



"Nos últimos dias, o número de famílias com crianças que pedem asilo aumentou consideravelmente", acrescentou.





não querendo ficar para trás” tomou “desde já a decisão de reservar todos os lugares disponíveis para as famílias com crianças". Requerentes de asilo dormem na rua no centro de Bruxelas, em outubro de 2022 Yves Herman - Reuters (arquivo) "Continuamos a abrir novos centros, mas no ano passado toda a gente viu como é difícil criar lugares de acolhimento", sublinhou. Tendo em conta a pressão exercida pelo elevado número de requerentes de asilo que continuam a chegar ao país sobre a rede de acolhimento belga, Nicole de Moor explicou que "





No comunicado, a secretária de Estado belga lamentou também o desequilíbrio entre os vários países da União Europeia, em matéria de acolhimento e pedidos de proteção internacional. Avança com o exemplo a Suécia, que em comparação registou “muitos poucos pedidos de asilo” enquanto “a pressão migratória geral para a Europa aumentou 30%” face ao ano anterior, e a Alemanha, que se encontra numa “má situação”.









No entanto, a sua adoção ainda terá de ser discutida pelas três instituições dirigentes da UE: o Parlamento Europeu, o Conselho da União Europeia e a Comissão Europeia. "Os acordos com países terceiros, como a Tunísia , também nos permitirão gerir melhor os fluxos migratórios e as nossas fronteiras. Mas estas medidas levam tempo e não dão frutos imediatos", salientou Nicole de Moor. Em junho, os 27 Estados-membros da União Europeia (UE) alcançaram um acordo sobre a reforma do sistema de asilo , que prevê uma solidariedade obrigatória entre os países no tratamento dos requerentes de asilo.No entanto,pelas três instituições dirigentes da UE: o Parlamento Europeu, o Conselho da União Europeia e a Comissão Europeia.





Apesar ter sido anunciada como temporária esta suspensão de acolhimento de homens solteiros na Bélgica, o Governo belga não disse por quanto tempo se estenderá.