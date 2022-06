Assalto ao Capitólio. Trump rotula investigação de "tribunal canguru"

a investigação em curso serve para distrair os americanos do "desastre" que é a governação do Partido Democrático.



"Dezassete meses após os eventos de 6 de janeiro, os democratas são incapazes de oferecer soluções", disse Trump no comunicado divulgado pelo seu Comité de Ação Política, Save America.



"Eles estão desesperados para mudar a narrativa de uma nação falhada, sem sequer mencionarem o caos e a morte causados pela Esquerda Radical apenas alguns meses antes" dos eventos no Capitólio, considerou o ex-líder, referindo-se aos motins que eclodiram durante os protestos contra a injustiça racial nos EUA, no verão de 2020.



"Não se iludam, eles controlam o Governo. Eles são os responsáveis por este desastre. Eles esperam que estas audiências alterem de alguma forma as suas perspetivas de fracasso". Numa declaração de 12 páginas, o antigo ocupante da Casa Branca considerou queque é a governação do Partido Democrático."Dezassete meses após os eventos de 6 de janeiro, os democratas são incapazes de oferecer soluções", disse Trump no comunicado divulgado pelo seu Comité de Ação Política,"Eles, sem sequer mencionarem o caos e a morte causados pela Esquerda Radical apenas alguns meses antes" dos eventos no Capitólio, considerou o ex-líder, referindo-se aos motins que eclodiram durante os protestos contra a injustiça racial nos EUA, no verão de 2020."Não se iludam, eles controlam o Governo. Eles são os responsáveis por este desastre.". Donald Trump acusou de traição o "pseudo-comité" que investiga o assalto de 6 de janeiro.



O milionário aproveitou para insistir nas acusações de fraude eleitoral nas eleições que deram a vitória a Joe Biden. "O nosso país está em queda livre", considerou nesse sentido, passando a descrever o inquérito do Congresso como um pretexto dos democratas para o impedir de concorrer novamente à presidência em 2024.



Ainda na segunda-feira, segundo dia de audiências públicas sobre o assalto ao Capitólio, o comité da Câmara dos Representantes assistiu a um depoimento em vídeo do ex-gerente de campanha de Trump, Bill Stepien, segundo o qual os assessores do ex-presidente se dividiram em dois grupos após as eleições: um “grupo normal”, que aceitou os resultados das presidenciais, e um “grupo de apoiantes de Rudy” Giuliani, advogado de Trump que insistiu nas alegações de fraude eleitoral.

O milionário aproveitou para insistir nas acusações de fraude eleitoral nas eleições que deram a vitória a Joe Biden. "O nosso país está em queda livre", considerou nesse sentido, passando a descrever o inquérito do Congresso como um pretexto dos democratas para o impedir de concorrer novamente à presidência em 2024.Ainda na segunda-feira, segundo dia de audiências públicas sobre o assalto ao Capitólio, o comité da Câmara dos Representantes assistiu a um depoimento em vídeo do ex-gerente de campanha de Trump, Bill Stepien, segundo o qual os assessores do ex-presidente se dividiram em dois grupos após as eleições:, advogado de Trump que insistiu nas alegações de fraude eleitoral. Congresso acusa Trump de tentativa de golpe

As acusações de Donald Trump chegam depois de o comité que está a investigar o assalto ao Capitólio ter realizado duas audiências públicas nas quais acusou Trump de uma tentativa de golpe para permanecer no poder.



Em causa estão os eventos de 6 de janeiro de 2021, quando apoiantes pró-Trump invadiram o edifício do Capitólio à mesma hora em que o Colégio Eleitoral votava para atribuir oficialmente a vitória das presidenciais ao democrata Joe Biden.



O incidente, ocorrido depois de o próprio Trump ter incentivado os seus apoiantes a manifestarem-se, resultou em cinco vítimas mortais e dezenas de detidos. Levou ainda a que o Partido Democrático avançasse com um novo processo de destituição contra Donald Trump, que acabou por ser absolvido.



Para além dos cinco mortos no incidente, cerca de 140 agentes da polícia ficaram feridos e outros quatros agentes cometeram suicídio desde então. Uma investigação criminal que está ainda em curso já levou a mais de 800 detenções em quase todos os Estados norte-americanos.



Um questionário realizado este ano pela agência Reuters revelou que cerca de 55 por cento dos republicanos nos Estados Unidos acreditam, tal como Trump, ter havido fraude eleitoral, mesmo depois de essa acusação ter já sido rejeitada por dezenas de tribunais, departamentos estatais e membros da antiga Administração da Casa Branca. As acusações de Donald Trump chegam depois de o comité que está a investigar o assalto ao Capitólio ter realizadopara permanecer no poder.Em causa estão os eventos de 6 de janeiro de 2021, quando apoiantes pró-Trump invadiram o edifício do Capitólio à mesma hora em que o Colégio Eleitoral votava para atribuir oficialmente a vitória das presidenciais ao democrata Joe Biden.O incidente, ocorrido depois de o próprio Trump ter incentivado os seus apoiantes a manifestarem-se,. Levou ainda a que o Partido Democrático avançasse com um novo processo de destituição contra Donald Trump, que acabou por ser absolvido.Para além dos cinco mortos no incidente, cerca de 140 agentes da polícia ficaram feridos e outros quatros agentes cometeram suicídio desde então.em quase todos os Estados norte-americanos.Um questionário realizado este ano pela agência Reuters revelou que cerca de 55 por cento dos republicanos nos Estados Unidos acreditam, tal como Trump, ter havido fraude eleitoral, mesmo depois de essa acusação ter já sido rejeitada por dezenas de tribunais, departamentos estatais e membros da antiga Administração da Casa Branca.