Assange acusado de pirataria informática e conspiração pela justiça dos EUA

RTP11 Abr, 2019, 16:20 / atualizado em 11 Abr, 2019, 17:16 | Mundo

À entrada do tribunal, Julian Assange gritou “Isto é ilegal. Não vou sair”, referindo-se ao pedido de extradição para os EUA que pende sobre ele.







Perante o juiz Michael Snow, Assange afirmou ser inocente do crime de que está acusado no Reino Unido, a primeira razão que motivou a sua detenção esta manhã na Embaixada do Equador, depois de o Governo equatoriano lhe ter retirado o asilo diplomático.







O Tribunal de Magistrados de Westminster teve outro entendimento e considerou-o culpado de não se ter apresentado em tribunal, em junho de 2012, no âmbito do processo de extradição para a Suécia por acusações de agressão sexual. Esta foi a altura em que o fundador do Wikileaks pediu asilo político ao Equador, estando desde então dentro da Embaixada daquele país em Londres.







EUA têm até 12 de junho para apresentar caso

Depois da detenção de Assange, a Metropolitan Police revelou que o australiano foi detido ainda na esquadra de polícia no âmbito de um pedido de extradição por parte dos Estados Unidos.







O juiz que esta quinta-feira está a conduzir o interrogatório a Assange considerou que os Estados Unidos devem apresentar o seu processo na base do pedido de extradição até 12 de junho.







A acusação de envolvimento na maior fuga de informação classificada na história dos Estados Unidos indica que Assange, em março de 2010, conspirou com Chelsea Manning para descobrir uma password que lhe daria acesso aos computadores do Departamento de Defesa, conectados numa rede usada para documentos e comunicações classificadas. A acusação estava até agora sob sigilo.







“Julian P. Assange, 47, fundador da Wikileaks, foi preso no Reino Unido hoje de acordo com o acordo de extradição entre os Estados Unidos e o Reino Unido, devido ao seu envolvimento numa acusação federal de conspiração para se infiltrar em computadores, ao concordar em descodificar uma senha de um computador do Governo com informações confidenciais", disse o Departamento de Justiça num comunicado.



Assange incorre numa pena máxima de cinco anos de prisão, de acordo com a sua acusação nos Estados Unidos.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico disse hoje que Assange não seria extraditado se em causa estivessem acusações que o pudessem condenar à pena de morte.

A nota detalha que, em março de 2010, este especialista em computação de origem australiana coordenou com o ex-soldado Chelsea Manning - que na época trabalhava como analista de informação do Departamento de Defesa dos EUA sob o nome de Bradley Manning - para aceder a material classificado do Governo.



Manning deu acesso ao WikiLeaks em 2010 a mais de 700.000 documentos classificados como secretos sobre as guerras no Iraque e no Afeganistão e outros assuntos do Departamento de Estado, o que foi um revés para a diplomacia dos Estados Unidos e alimentou um debate sobre o papel de Washington no mundo.



"Manning, que tinha acesso a computadores devido às suas obrigações como analista de informação, estava a usar o equipamento para copiar relatórios confidenciais e transferi-los para o Wikileaks", disse o comunicado.



A justiça norte-americana considera que a descodificação da senha "teria permitido que Manning se conectasse aos computadores com um usuário estrangeiro", o que "teria tornado mais difícil" para os pesquisadores identificarem a origem das fugas de documentos.





De acordo com a CNN, o Departamento de Justiça poderá vir a adicionar novas acusações a Assange, mas permanece a dúvida sobre quando o poderão fazer.







A investigação do FBI nos últimos anos, leva as autoridades a acreditar que Assange teve um papel mais ativo do que inicialmente admitido, no acesso ilegal a computadores e na violação das regras. Ou seja, um papel mais ativo do que mero recetor de documentos.







O pedido de extradição vai ser analisado no Reino Unido a 2 de maio.







O co-fundador do Wikileaks foi detido esta quinta-feira depois de ter estado sete anos na Embaixada do Equador, em Londres. A detenção foi feita dentro da Embaixada, depois do Equador ter retirado o asilo a Assange.







Assange refugiou-se na embaixada equatoriana na capital britânica para evitar a extradição para a Suécia por supostos crimes sexuais.



O processo na Suécia entretanto prescreveu, mas Assange continua sujeito a um mandado de detenção e uma acusação de ter desrespeitado as medidas de coação.



O fundador do WikiLeaks recusou entregar-se às autoridades britânicas por recear ser extraditado para os EUA, onde poderia enfrentar acusações de espionagem puníveis com prisão perpétua.





c/Lusa



O juiz Michael Snow considerou-o culpado e enviou o caso para um tribunal superior, o. Será este tribunal a decidir a sentença para um crime cuja moldura penal vai até 12 meses de prisão. Até lá, permanece sob custódia policial.Na decisão, o juiz considerou que o comportamento de Assange é “o comportamento de um narcisista que não consegue superar o seu próprio interesse egoísta” e que as alegações de que não tinha tido uma audição justa no processo sobre uma alegada agressão sexual eram “ridículas” e considerou que a defesa não apresentou uma "explicação razoável".O Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelou esta quinta-feira que o pedido se deve a acusações de conspiração na tentativa de aceder a informação classificada do governo norte-americano com um ex-analista do dos serviços de informação, Chelsea Manning.