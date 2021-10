Assassínio de deputado britânico foi o segundo em cinco anos

O deputado do Partido Conservador, de 69 anos, foi assistido no local pelas equipas de emergência e transportado de helicóptero para o hospital.



Pouco depois, as autoridades britânicas confirmaram a morte de Amess.



O autor do ataque tem 25 anos, já foi detido e a investigação foi entregue às autoridades antiterroristas.



Este é o segundo homicídio de um deputado britânico em cinco anos. Em 2016, a deputada trabalhista Jo Cox foi baleada e esfaqueada por um apoiante da extrema direita.