Assassínio de Khashoggi por agentes sauditas vai ser julgado em tribunal saudita

O tribunal turco encarregue do julgamento dos suspeitos da morte do jornalista Jamal Khashoggi decidiu transferir o processo para a Arábia Saudita. Um tribunal turco estava a julgar à revelia 26 suspeitos, todos eles sauditas.