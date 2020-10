Assassínio de professor em França supera preocupações com pandemia

Samuel Paty, de 47 anos e pai de uma criança, foi atacado em plena rua, na região parisiense, no trajeto entre a sua casa e a escola onde ensinava.



O seu agressor foi abatido pela polícia, entre grito de "Alá é grande!".



Paty teria mostrado numa aula as caricaturas do Profeta Maomé publicadas pelo jornal Charlie Hebdo e já se tinha sentido ameaçado.



en pleine rue à Conflans-Saint-Honorine en région parisienne, sur le trajet entre son collège et son domicile vendredi après-midi et son agresseur tué par la police.