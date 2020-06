Assembleia Constituinte anula lei que obrigava partidos a reinscrição

A anulação teve lugar durante uma sessão em que Assembleia Constituinte (AC) - composta por simpatizantes do regime - aprovou ainda um acordo que ratifica a nomeação, pelo Supremo Tribunal de Justiça, de novas autoridades para o Conselho Nacional Eleitoral (CNE).

"A fim de promover a maior participação do povo nas eleições para eleger deputados à Assembleia Nacional (AN) para o período 2021-2025 e facilitar o registo das candidaturas perante o CNE, deixa de se aplicar o decreto constituinte para a participação em processos eleitorais (...), ficando as organizações com fins políticos isentas dos recursos e processos estabelecidos perante o sistema de justiça", explica-se no texto do acordo aprovado.

Por outro lado, a AC instou os poderes públicos a implementar ações para cumprir o novo Acordo Constituinte, garantindo a máxima participação dos venezuelanos nas próximas eleições legislativas.

A legislação anterior obrigava os partidos que não participassem em eleições ou que tivessem obtido menos de 1% dos votos dos eleitores a recolher novas assinaturas, fazendo um novo processo de inscrição e revalidação perante o Conselho Nacional Eleitoral.

A modificação da lei eleitoral venezuelana tem lugar depois de na última terça-feira o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) ter suspendido a direção de dois partidos da oposição, Primeiro Justiça (PJ) e Ação Democrática (AD), ordenando que sejam reestruturados.

O STJ nomeou também um conselho de administração para ambos os partidos e suspendeu a expulsão dos seus militantes.

A decisão do STJ - considerado pela oposição como "o braço jurídico da ditadura" - foi classificada pelos opositores de Maduro como uma manobra de preparação "para uma nova farsa eleitoral", em que o regime decidirá quem preside os partidos nas próximas eleições na Venezuela.

Segundo a União Europeia, a decisão do STJ restringe a democracia e fará piorar a crise no país.

"Estas decisões reduzem ao mínimo o espaço democrático no país e criam obstáculos adicionais para a resolução da profunda crise política na Venezuela", disse o Alto Representante da União Europeia para a Política Exterior, Josep Borrell.

Numa declaração em nome dos 27 Estados-membros da UE, Josep Borrel questionou ainda a nomeação das autoridades eleitorais pelo STJ, sublinhando que a chave para um processo eleitoral credível passa por um Conselho Nacional Eleitoral (CNE) "independente e equilibrado", que permita a participação de todos os partidos políticos e candidatos.

Na sexta-feira, o STJ nomeou novas autoridades do CNE, uma semana depois de retirar os poderes da Assembleia Nacional para as eleger e depois de anunciar que assumiria o processo.

O novo CNE será presidido por Indira Alfonzo, vice-presidente do Supremo Tribunal, que foi sancionada pelo Canadá "em resposta às eleições presidenciais ilegítimas e antidemocráticas", em que Nicolas Maduro foi reeleito presidente, em 2018.

A nova direção do organismo eleitoral venezuelano conta ainda com Rafael Simón Jiménez como vice-presidente e três responsavéis principais, Tania D`Amelio, Gladys Maria Gutiérrrez e José Luís Gutiérrez Parra.

Segundo a imprensa venezuelana, um dos novos diretores do CNE, José Luís Gutiérrez Parra, é irmão de Bernabé Gutiérrez, presidente da nova junta de direção do partido AD, instaurada pelo STJ.

O presidente do PJ, José Dionísio Brito, imposto pelo STJ, foi expulso do partido em finais do ano passado, depois de uma reportagem na imprensa local o relacionar com alegados atos de corrupção.