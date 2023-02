Assembleia da ONU apela a uma paz "abrangente, justa e duradoura" na Ucrânia

Apenas seis países se uniram à Rússia no veto ao texto, com a China, que ainda esta quarta-feira garantia uma relação profunda entre Moscovo e Pequim, a abster-se. Foi a quarta vez em votações semelhantes nos últimos 12 meses.







A resolução adotada reafirma o "apego" à "integridade territorial da Ucrânia" e "exige" que a Rússia "retire imediatamente, completamente e sem condições, todas as suas forças militares do território ucraniano dentro das fronteiras do país reconhecidas internacionalmente", uma referência aos territórios de Donetsk e Luhansk anexados pela Rússia. O documento não vinculativo foi rejeitado por Rússia, Bielorrússia, Síria, Coreia do Norte, Mali, Nicarágua e Eritreia. Além da China, também a Índia se absteve, em 193 estados membros das Nações Unidas.





O apoio foi semelhante à votação de outubro, quando 143 condenaram as anexações de diversos territórios ucranianos pela Rússia. Nessa altura, cinco países votaram contra.





O apoio à Ucrânia nos discursos que se sucedem na tribuna da Assembleia Geral desde quarta-feira tem sido esmagador, deixando a Federação Russa isolada, com a Ucrânia a apelar a comunidade internacional a escolher “entre o bem e o mal”.







O texto apela igualmente a uma "cessação das hostilidades" e "sublinha a necessidade de alcançar sem mais delongas, uma paz global, justa e duradoura na Ucrânia, conforme os princípios da Carta das Nações Unidas".







Desde há um ano, quando a Rússia começou a usar o seu direito de veto para bloquear o Conselho de Segurança da ONU, a Assembleia Geral tomou para si o dossier da Ucrânia.







E apesar das suas resoluções não serem vinculativas, "são mais do que um pedaço de papel", reagiu esta quinta-feira o Alto Representante da União Europeia para os Assuntos Externos, Josep Borrell, considerando que transmitem as preocupações da comunidade global.





"Não devemos reunir-nos daqui a um ano para marcar o segundo aniversário desta guerra de agressão absurda", considerou por seu lado o ministro japonês dos Negócios Estrangeiros, Yoshimasa Hayashi, adiantando esperança numa "cimeira para a paz" em 2024.





A sua homóloga francesa, lamentou pelo contrário que a "Rússia não demonstre qualquer desejo de paz". "Ela não conhece outra paz além da do silêncio, dos mortos, e das ruínas", afirmou Catherine Colonna.





Já Annalenna Baerbock, a mais alta responsável pela diplomacia da Alemanha, indicou um "caminho para a paz" que é "muito claro". "A Rússia deve parar de bombardear", insistiu. "Não se trata de paz quando um agressor exige à sua vítima que desista".





Quarta-feira, na abertura da Assembleia Geral especial, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, tinha igualmente fustigado a "afronta à nossa consciência coletiva" que a invasão da Ucrânia representa.





"As consequências possíveis da escalada do conflito são um perigo claro e já estão presentes", lembrou Gueterres, sublinhando os riscos nucleares diversas vezes mencionados pelo Kremlin e seus apoiantes mais próximos no último ano.





O embaixador russo na ONU, Vassili Nebenzia, ecoou palavras do seu Presidente, Vladimir Putin, acusando o Ocidente de, "no seu desejo de infligir uma derrota à Rússia", estarem "prontos a mergulhar o mundo inteiro nos abismos da guerra".





Putin dirigiu-se à Federação Russa esta terça-feira, defendendo a invasão da Ucrânia como preventiva de uma invasão da Rússia por parte dos países NATO. Na mesma ocasião prometeu prosseguir "metodicamente" a ofensiva na Ucrânia. Já quarta-feira, perante um estádio cheio, aplaudiu as forças russas que defendem os “territórios tradicionais da Rússia”.





com agências