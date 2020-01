Assembleia da República de Moçambique pronta para posse dos 250 deputados eleitos

"O trabalho já foi realizado e neste momento há condições para que todos os senhores deputados eleitos possam estar em Maputo até sexta-feira", afirmou o secretário-geral da AR, Armando Correia, em conferência de imprensa.

A tomada de posse dos deputados para a nona legislatura, saídos das eleições gerais em Moçambique, terá lugar na segunda-feira, tal como convocado pelo Presidente moçambicano, Filipe Nyusi.

A primeira sessão parlamentar contempla duas agendas, a tomada de posse dos deputados e a eleição do presidente da AR, órgão que vinha sendo presidido, desde 2010, por Verónica Macamo, da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder desde a independência (1975).

No escrutínio de 15 de outubro, para o parlamento, a Frelimo conseguiu eleger 184 dos 250 deputados, ou seja, 73,6% dos lugares, cabendo 60 (24%) à Resistência Nacional Moçambicana (Renamo)e seis assentos (2,4%) ao Movimento Democrático de Moçambique (MDM).

Nas eleições, o candidato do partido no poder, Filipe Nyusi, foi reeleito à primeira volta para um segundo mandato como chefe de Estado, com 73% dos votos.

Em segundo lugar ficou Ossufo Momade, candidato da Renamo, com 21,88%, e em terceiro Daviz Simango, líder do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), com 4,38%.

A Renamo, principal partido na oposição, e o MDM, terceira força parlamentar, não aceitam os resultados já promulgados pelo Conselho Constitucional, considerando que o escrutínio foi marcado por graves irregularidades.

A posse de Filipe Nyusi para o segundo mandato presidencial está marcada para o próximo dia 15.