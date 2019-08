Assembleia da República Portuguesa condecorada pelo presidente de Timor-Leste

Foto: ANTONIO DASIPARU - EPA

A atribuição do Colar da Ordem de Timor-Leste é justificada com o reconhecimento do trabalho pela libertação da pátria, contribuindo para o processo de autodeterminação do povo timorense.



Um processo longo, polémico e violento, que é recordado numa exposição no Parlamento de Díli, como nos conta o correspondente da Antena 1, em Timor, António Sampaio.