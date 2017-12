Assembleia de Macau suspende mandato de deputado pró-democrata

Lusa04 Dez, 2017, 14:12 | Mundo

Dos 33 deputados que compõem o hemiciclo, apenas quatro votaram contra a suspensão do mandato de Sulu Sou, eleito em setembro passado, com o apoio dos grupos que defendem mais democracia no território.

A suspensão tem efeito a partir de terça-feira e deixa o deputado, de 26 anos, de fora do último debate setorial das Linhas de Ação Governativa.

Esta é a primeira vez desde 1997 que o mandato de um deputado é suspenso em Macau.

Em causa no processo judicial está o protesto de 15 de maio de 2016, convocado pela Associação Novo Macau à qual pertence Sulu Sou, contra a controversa atribuição, por parte da Fundação Macau, de um subsídio de 100 milhões de reminbis (13,7 milhões de euros ao câmbio da altura) à Universidade de Jinan, na China.

A Novo Macau entendia haver conflito de interesses por o chefe do executivo presidir ao Conselho de Curadores da Fundação Macau e ser, em simultâneo, vice-presidente do Conselho Geral da Universidade de Jinan.

Segundo as autoridades, os manifestantes não cumpriram o percurso autorizado, "ocuparam ilegalmente as vias públicas" e recusaram responder à ordem de dispersão.

A reunião de hoje foi aberta ao público, ainda que se tenha levantado a possibilidade de a sessão decorrer porta fechada -- tal como aconteceu no caso de 1997. Ao contrário do que é habitual, a sala onde decorrem as sessões plenárias da Assembleia Legislativa (AL) encontrava-se cheia.

Durante cerca de duas horas, os deputados colocaram perguntas a Sulu Sou, mas foram poucos os que pediram a palavra. A defender o jovem democrata estiveram Ng Kuok Cheong e Pereira Coutinho, ambos eleitos pela população, enquanto as maiores críticas surgiram de Vong Hin Fai, deputado eleito pela via indireta (através de associações), e Iau Teng Pio, nomeado pelo chefe do Executivo.

Ng, fundador da associação pró-democracia a que pertence Sulu Sou, salientou que o caso em que é acusado "não envolve violência" nem "está relacionado com temas de independência de Macau".

"Nestas circunstâncias, (...) creio que devemos respeitar a vontade do deputado de forma a concluir o seu mandato", disse.

Iau Teng Pio desvalorizou o impacto da decisão: "O que estamos a discutir é a suspensão temporária, não definitiva. Depois desta situação, o deputado volta ao estado normal, não quer dizer que depois não possa regressar".

Tanto Sulu Sou como Pereira Coutinho criticaram o facto de as explicações dadas durante as reuniões da Comissão de Regimento e Mandatos da AL não estarem expressas no parecer, o que "torna impossível aos [restantes] deputados saberem o que se passou em 2016", disse Sou.

Ainda durante o debate, Coutinho sugeriu que, a haver suspensão do mandato, esta tivesse um prazo curto, alertando que, caso contrário, Sulu Sou corre o risco de ficar afastado do hemiciclo durante um período alargado.

No entanto, uma assessora da AL esclareceu que tal não é possível e que o deputado só poderá regressar quando houver uma decisão judicial. Isto se for ilibado ou se a pena for menor que 30 dias de prisão.

Quatro deputados tinham previamente indicado que iam apoiar Sulu Sou: Ng Kuok Cheong, Au Kam San, Pereira Coutinho e Agnes Lam.

A votação foi feita por voto secreto, através de um boletim colocado numa caixa. Momentos depois, eram revelados os resultados: 28 vezes foi lida a palavra "suspensão" e apenas quatro "não suspensão".

Terminada a reunião, apoiantes de Sulu Sou, sentados na audiência, levantaram-se e colocaram os braços em X em gesto de protesto. O deputado aproximou-se e gritou palavras de encorajamento, prometendo não abandonar a luta.

O julgamento de Sulu Sou tinha sido inicialmente marcado para 28 de novembro, mas foi adiado a pedido da AL, por motivos de calendário. Ainda não foi marcada uma nova sessão.