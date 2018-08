Assembleia de município moçambicano delibera perda de mandato a autarca

Lusa22 Ago, 2018, 15:29 | Mundo

"Foi uma decisão unânime e que vai ao encontro da lei. Ele não podia continuar, era ilegal", disse à Lusa Domingos César Albuquerque, presidente da Assembleia Municipal de Quelimane, terceira maior cidade de Moçambique.

Na deliberação, a Assembleia Municipal de Quelimane considera que o autarca violou a nova Lei das Autarquias Locais, ao decidir mudar do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceira força política, para a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), maior partido de oposição, antes do fim do seu mandato.

Falando durante a sessão, Manuel de Araújo disse que a deliberação é nula, considerando que a Assembleia Municipal está a fazer uma leitura errada da legislação e que o órgão não tem competência para tomar esta decisão.

"A Assembleia Municipal não tem competência para deliberar a perda de mandato. Tal como se pretende e como foi anunciado, não é verdade, pelo menos à luz da lei. Pode ser vontade de alguns, mas devem-se conformar com o primado a lei", disse Manuel de Araújo.

A Assembleia Municipal terá de remeter a ata da sessão ao Ministério da Administração Estatal, que deverá tomar as próximas decisões, segundo o presidente do órgão.

A Assembleia Municipal de Quelimane é composta por 39 membros, dos quais 26 são do MDM e 13 são da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, sendo que a Renamo boicotou as eleições autárquicas de 2013.

Manuel de Araújo, que antes de ser membro do MDM foi deputado da Renamo no parlamento moçambicano, foi eleito presidente do Município de Quelimane numa eleição intercalar em 2011, tendo sido reconduzido a um segundo mandado em 2013.

Em julho, Manuel de Araújo renunciou ao seu lugar de cabeça-de-lista pelo MDM para as eleições autárquicas de outubro, tendo dias depois anunciado o seu regresso à Renamo para concorrer para o mesmo posto.