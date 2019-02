Assembleia diz que Grupo de Contacto só faz sentido se negociar saída de Maduro

RTP20 Fev, 2019, 11:13 / atualizado em 20 Fev, 2019, 11:32 | Mundo

documento , assinado também pelo presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, vem deixar claro o que entende como diálogo possível com o regime de Nicolás Maduro.





Portugal é um dos países que integram o Grupo de Contacto.

A Assembleia redigiu este acordo como reação à expulsão da delegação de deputados do Parlamento Europeu, quando iam entrar na Venezuela a convite deste órgão. É pedida desculpa aos eurodeputados em nome do povo venezuelano e, ao mesmo tempo, é feito um apelo à comunidade internacional, à responsável pela Política Externa da União Europeia e ao presidente do Parlamento Europeu para que denunciem este novo atropelo da liberdade, intensificando a condenação do regime a que apelida de "um dos mais cruéis do mundo".



Juan Guaidó nomeou José Rafael Cotte para o cargo de embaixador da Venezuela em Portugal. O presidente interino da Venezuela nomeou 15 embaixadores para países que o reconheceram como Chefe de Estado.

Para a Assembleia Nacional, esta é apenas parte de uma “estratégia de um regime foragido e usurpador” que quer parecer uma vítima para justificar a intensificação das táticas de repressão e medo para se manter no poder, quando “mais de 80 por cento dos venezuelanos o rejeita, assim como mais de 50 países não o reconhecem a partir de 10 de janeiro de 2019”.







Nicolás Maduro tem outro entendimento sobre qual o desejo da população. O Presidente da Venezuela instou o autoproclamado Presidente interino do país, Juan Guaidó, a convocar eleições presidenciais antecipadas, garantindo estar certo que o derrotaria.





Nicolás Maduro falava em Caracas, durante um ato de graduação de 1.469 médicos. Voltou a insistir que o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, tem um plano para "apoderar-se dos recursos e das riquezas minerais venezuelanas".







No entanto, advertiu que se a Venezuela fosse invadida pelos Estados Unidos, não apenas os venezuelanos "levantariam as armas" para a defender, como também os povos asiáticos, árabes, das Caraíbas e da América Latina.





"Se a Venezuela for agredida militarmente pelo império dos EUA, os povos do mundo se levantarão e lutarão, junto com a Venezuela, em todos os territórios", disse.







A luta centra-se na entrada de ajuda humanitária no país. No sábado, passa um mês desde a autoproclamação de Juan Guaidó como Presidente interino. Esta é a data limite imposta pelo presidente interino para a entrada de ajuda humanitária norte-americana na Venezuela, bloqueada na fronteira pelo presidente Nicolás Maduro.









Juan Guaidó ordenou às Forças Armadas que permitam a entrada da ajuda humanitária no país. O presidente interino deu a ordem durante a conferência de imprensa em que agradeceu aos Embaixadores de vários países os milhares de dólares em ajuda e as toneladas de medicamentos.

O regime de Maduro encerrou, por tempo indeterminado, as comunicações aéreas e marítimas com ilhas caribenhas de Aruba, Bonaire e Curaçau, depois de ter sido divulgada a existência de um Centro de Acolhimento de ajuda humanitária internacional, na ilha de Curaçau.



O Brasil anunciou, entretanto, que vai distribuir ajuda humanitária na fronteira venezuelana, no sábado, juntamente com os Estados Unidos.

A distribuição de comida e medicamentos deverá ser feita a partir da cidade fronteiriça de Boa Vista.











Na Colômbia, em Cucuta, na fronteira com a Venezuela, começaram os preparativos para um concerto com fins humanitários. Richard Branson, o milionário britânico, é o financiador deste evento, agendado para dia 22.





A organização do concerto é a favor da transição de poder e apoia Juan Guaidó. Está prevista a participação de 15 artistas.





“Qualquer intenção de diálogo ou contacto com o regime usurpador deve estar condicionado a um só objetivo, as garantias e condições para conseguir que cesse a usurpação, um governo de transição e eleições livres. Qualquer outro objetivo seria prolongar o sofrimento do povo venezuelano e não contará com o apoio da Assembleia Nacional (…) nem com a maioria dos setores democráticos do país”.A Assembleia Nacional usa esta deliberação para “comunicar aos países membros da União Europeia que a sua iniciativa do Grupo de Contacto só terá sentido se procurar como fim oferecer e acordar com o regime usurpador, as garantias e condições para que entregue o poder de acordo com a Constituição e inicie um processo de transição que restabeleça a plena vigência da Carta Magna”."Por aqui há um palhaço que diz ser presidente interino. A primeira coisa que deve fazer um Presidente interino é convocar eleições. Porque não convoca eleições, para o derrotar já com os votos do povo", questionou.“Só por cima dos nossos cadáveres é que a oposição a Maduro será Governo”, lançou o ministro da Defesa Vladimir Lopez. Numa declaração na televisão estatal, Lopez reiterou que o Exército continua ao lado de Nicolás Maduro.Do outro lado da fronteira, na Venezuela, haverá um outro concerto, organizado pelo regime de Nicolás Maduro.