Assembleia do estado brasileiro de São Paulo proíbe homenagem a Pinochet

O tributo a Pinochet foi fixado para 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, por um deputado aliado ao Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

"Assino hoje um ato da presidência impedindo que aconteça o evento em homenagem ao ditador Augusto Pinochet dentro da Assembleia de São Paulo", escreveu na rede social Twitter Cauê Macris, deputado do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB, centro-direita).

O deputado que pretendia organizar na Alesp uma "cerimónia solene" em memória de Augusto Pinochet é Frederico D`Avila, do Partido Social Liberal (PSL), formação política com a qual Jair Bolsonaro venceu as eleições presidenciais de 2018.

A iniciativa de Frederico D`Avila causou polémica nas redes sociais e o nome de "Pinochet" foi na quarta-feira o terceiro tópico mais comentado no Twitter no Brasil.

"A homenagem prevista ao ditador chileno Pinochet na Assembleia de São Paulo não é só um insulto à democracia e à memória das vítimas, inclusive francesas, de um regime cruel. É também a prova de um descaso [desrespeito] total pelos direitos humanos celebrados internacionalmente no dia 10 de dezembro", declarou o cônsul-geral da França em São Paulo, Brieuc Pont, também no Twitter.

O Presidente Jair Bolsonaro, que já prestou homenagem a um torturador da ditadura brasileira, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, e aprovou publicamente o regime militar brasileiro, causou desconforto em setembro ao comemorar a repressão exercida pela ditadura chilena, e referindo-se à morte do pai da ex-Presidente chilena Michelle Bachelet.

"Michelle Bachelet diz que o Brasil perde espaço democrático, mas esquece-se de que o seu país só não é uma Cuba graças aos que tiveram a coragem de dar um basta à esquerda em 1973, entre esses comunistas o seu pai, brigadeiro à época", afirmou Bolsonaro.

O pai da da ex-mandatária chilena, general Alberto Bachelet, morreu em 1974 depois de ser torturado por se recusar a juntar-se ao golpe militar liderado por Augusto Pinochet.

O chefe de Estado brasileiro reagiu dessa forma aos comentários de Bachelet, atual alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, quando esta lamentou um "estreitamento do espaço democrático" no Brasil sob a presidência de Bolsonaro.

Na ocasião, o Presidente chileno, Sebastian Pinera, condenou as declarações do seu homólogo brasileiro.