Assembleia-Geral da ONU. Biden acusa Rússia de violar Carta das Nações Unidas

“No último ano, o nosso mundo sofreu grandes perturbações: a crescente crise na segurança alimentar, as temperaturas recorde, as inundações, a seca, a covid-19, a inflação e uma brutal e desnecessária guerra”, começou por sublinhar Joe Biden.Falando num conflito “escolhido por um único homem”, referindo-se a Vladimir Putin, o presidente dos Estados Unidos quis deixar claro que“E, mesmo assim, hoje o presidente Putin voltou a fazer ameaças nucleares contra a Europa, num desrespeito imenso pelas responsabilidades de um regime”, acrescentou.O presidente dos EUA criticou a decisão russa de chamar mais soldados para o terreno ucraniano e de realizar referendos para tentar anexar partes desse país vizinho.“O mundo deve ver estes atos escandalosos por aquilo que são: Putin diz ter agido porque a Rússia foi ameaçada; mas ninguém ameaçou a Rússia e ninguém para além da Rússia procurou um conflito”, declarou.Para Joe Biden,. “E isto deveria gelar-nos o sangue”, frisou, passando a destacar o apoio financeiro e material dos Estados Unidos e de vários outros países a Kiev.Considerando que existe neste momento uma batalha entre democracia e autocracia, o líder norte-americano disse acreditar que “a democracia continua a ser o maior instrumento para responder aos desafios que enfrentamos”, estando a trabalhar com o grupo G7 para o provar.

“Se os pais não conseguem alimentar os filhos, nada mais importa”

A crise na segurança alimentar era outro dos tópicos esperados no discurso do presidente dos Estados Unidos, que alertou para os 193 milhões de pessoas em todo o mundo a experienciar insegurança alimentar aguda, mais 40 milhões do que no ano passado., salientou Biden.Por essa razão, o líder anunciou um apoio de mais 2,9 mil milhões de dólares em assistência humanitária e alimentar “que vai salvar vidas já este ano”.“Ao mesmo tempo que isto acontece, a Rússia está a espalhar mentiras, tentando culpar pela crise alimentar as nações que impuseram sanções a Moscovo. Por isso, deixem-me ser muito claro: as nossas sanções permitiram explicitamente que a Rússia exporte comida e fertilizantes, sem limitações”.

Clima e saúde

Joe Biden destacou ainda os esforços dos Estados Unidos para “atacar os desafios que importam na vida das pessoas”, nomeadamente o das alterações climáticas.“Não temos muito tempo. Todos sabemos que estamos a viver uma crise climática. Ninguém parece duvidar disso depois do último ano.”.O presidente espera, assim, que “este seja o momento em que encontramos dentro de nós a vontade de travar a devastação climática e permitir uma economia resiliente e sustentável de energias verdes para preservar o nosso planeta”.Biden mencionou ainda a pandemia de covid-19, dizendo estar a trabalhar com outras nações para. Ainda na área da saúde, destacou os esforços no combate à SIDA, tuberculose e malária.

Biden condena ameaças nucleares

Por fim, o líder garantiu que os EUA vão continuar a lutar pelas negociações de paz entre Israel e Palestina,Joe Biden apelou ainda a todas as nações que renovem os esforços diplomáticos para evitar a proliferação nuclear. “Os Estados Unidos estão prontos para encontrar medidas de controlo de armas. Uma guerra nuclear nunca pode ser ganha e nunca deve ser lutada”, defendeu.O presidente passou depois a condenar a Rússia pelas ameaças nucleares que tem levado a cabo, assim como a China, a Coreia e o Irão, que acusou de violarem as sanções das Nações Unidas.“Os EUA são claros:. E continuo a acreditar que a diplomacia é a melhor forma de conseguirmos esse resultado”, acrescentou.Para terminar, Joe Biden deixou uma mensagem sobre a própria ONU: “Esta instituição, guiada pela Carta das Nações Unidas e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, é no seu núcleo um ato de esperança destemida”.