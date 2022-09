Assembleia-Geral da ONU. Bolsonaro defendeu "cessar-fogo imediato" na Ucrânia

"Diante do conflito em si, o Brasil tem-se pautado pelos princípios do direito internacional e da Carta da ONU. Princípios que estão consagrados também na nossa Constituição”, frisou o líder brasileiro no seu discurso, referindo-se à invasão russa.Jair Bolsonaro garantiu que, a preservação da infraestrutura crítica para assistência à população e a manutenção de todos os canais de diálogo entre as partes em conflito", naquela que seria uma solução "duradoura e sustentável"."Faço um apelo às partes, bem como a toda a comunidade internacional:. A estabilidade, a segurança e a prosperidade da humanidade correm sérios riscos se o conflito continuar", alertou.

Fim da “corrupção sistémica”

O chefe de Estado brasileiro aproveitou a ocasião para enumerar várias das ações levadas a cabo pelo seu Governo, entre as quaisNuma altura em que é candidato à reeleição no Brasil – surgindo atualmente em segundo lugar nas sondagens sobre intenções de voto, atrás de Lula da Silva -, Bolsonaro destacou ainda que o seu Governo acabou com a "corrupção sistémica", mencionando a operação Lava Jato."No meu governo,. Somente entre o período de 2003 a 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras por má-gestão, loteamento político e em desvios chegou à casa dos 170 bilhões de dólares”, declarou, acrescentando que “este é o Brasil do passado”.Os trabalhos da Assembleia-Geral das Nações Unidas vão durar uma semana e reúnem 193 líderes mundiais. Antes de Bolsonaro, discursaram o secretário-geral da ONU, António Guterres, e o presidente da assembleia, Csaba Korosi.

c/ agências