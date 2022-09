Assembleia Geral da ONU. Guerra na Ucrânia e tensões com a China em destaque no discurso de Biden

Joe Biden vai falar “seriamente sobre a questão de uma reforma do Conselho de Segurança [da ONU] em Nova Iorque”, tema que se tem tornado um “cavalo de batalha” para os EUA desde a invasão da Ucrânia, anunciou Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional da Casa Branca.

Numa conferência de imprensa na véspera do discurso do presidente norte-americano, o assessor diplomático de Biden acrescentou que ainda estava por decidir se o tema seria abordado “publicamente ou em conversa com o secretário-geral [António Guterres] e outros”.No entanto,





“Ele [Biden] enfatizará a importância de fortalecer as Nações Unidas e reafirmará os princípios centrais da sua carta num momento em que um membro permanente do Conselho de Segurança atingiu o coração do carta, desafiando o princípio da integridade e soberania territorial”. Joe Biden vai discursar na sede das Nações Unidas no dia em que Vladimir Putin anunciou uma "mobilização parcial" de reservistas para o que Moscovo continua a descrever como uma operação especial na Ucrânia.







Desde de 24 de fevereiro, quando invadiu território ucraniano, a Rússia começou a usar o seu direito de veto e levou os EUA a assumirem a questão por conta própria e a defenderem que se aumente o número de membros permanentes e alterações ao estatuto do veto.

Biden apela a mais apoio à Ucrânia

Nas últimas semanas as forças ucranianas reconquistaram algum do seu território ocupado pelas tropas russas e Kiev acredita que esta viragem na guerra com a Rússia se possa traduzir em mais apoio global, incluindo armamento dos Estados Unidos e aliados. No seu discurso esta quarta-feira, Biden possivelmente elogiará o apoio internacional à Ucrânia aproveitando para apelar a mais ajuda, principalmente aos países que se têm assumido neutros até agora.





Alguns países tentaram manter boas relações com o Kremlin, embora sem apoiar abertamente a invasão da Ucrânia ou pedindo diplomacia para acabar com a guerra. Mas muitos desses países, principalmente em África, também sofreram com o aumento dos custos dos alimentos e energia resultantes do conflito.



De acordo com o assessor diplomático da Casa Branca, Biden pretende reunir o maior número possível de países em torno da condenação da invasão russa da Ucrânia, depois de os principais países emergentes se terem recentemente distanciado publicamente da Rússia., disse Sullivan., explicou ainda.

Segundo Sullivan, o Presidente norte-americano também fará “novos anúncios importantes” sobre a forma como os Estados Unidos vão investir na segurança alimentar.





A embaixadora dos EUA nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, afirmou também numa conferência de imprensa que uma delegação norte-americana vai reunir com uma delegação ucraniana à margem da Assembleia Geral da ONU, mas que da parte do Kremlin não “há interesse em diplomacia”.



“ [A Rússia] está interessada em continuar esta guerra contra a Ucrânia”, adiantou.



“Uma mensagem central que ouviremos dos líderes do governo dos EUA (…) é que o respeito pelos princípios centrais da ordem internacional é necessário agora mais do que nunca”, disse também o porta-voz de segurança nacional John Kirby, numa sessão na Casa Branca.

Biden contra referendos de regiões ucranianas ocupadas

Ainda com o conflito na Ucrânia como pano de fundo, Joe Biden aproveitará o discurso, esta quarta-feira, para convencer os líderes mundiais a não apoiar os planos do Kremlin de realizar referendos nas regiões ucranianas ocupadas pelas forças russas.



“Nada disso – os falsos referendos, a potencial mobilização de forças adicionais – é um sinal de força. Pelo contrário, é um sinal de fraqueza. É o sinal do fracasso russo”, afirmou na terça-feira Antony Blinken, numa sessão à margem da Assembleia Geral da ONU.



Quatro regiões ocupadas pela Rússia na Ucrânia anunciaram, recentemente, que pretende realizar referendos sobre a adesão à Federação Russa o que, segundo os analistas políticos, pode indicar o objetivo do Kremlin anexar formalmente estes territórios.



De acordo com as explicações de Jake Sullivan, Washington não aceitará os resultados desses “falsos referendos”.



Tensões EUA-China em destaque

O discurso de Joe Biden na 77ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, decorre dias depois das polémicas declarações do presidente norte-americano, numa entrevista, sobre a potencial defesa a Taiwan “em caso de ataque sem precedentes” da China. Por isso e considerando o contexto de tensão entre Washington e Pequim, espera-se que outro dos assuntos em destaque esta quarta-feira, quando Biden subir ao púlpito e se dirigir à plateia, seja a relação com a China.



Tal como Putin, o presidente chinês, Xi Jinping, não está presente na Assembleia Geral da ONU, mas tudo indica que o homólogo norte-americano use o discurso para pedir abertamente uma minimização do atrito e algum equilíbrio nas relações entre os dois países.



Como já aconteceu noutros momentos, Biden irá reconhecer que os EUA condenam os abusos económicos, sociais e dos direitos humanos perpetrados pela China. Contudo, também é possível que insista para que as duas nações colaborem juntas em diversos desafios internacionais, como as alterações climáticas, por exemplo.



Embora Biden já tenha deixado claro que os EUA não pretendem entrar em conflito com a China, admite que Washington está preparado para “uma competição intensa” com Pequim.





Depois de vários chefes de Estado e de Governo apelarem a mais esforços para combater a crescente insegurança alimentar global, agravada por várias crises, a invasão russa da Ucrânia e a escassez de fertilizantes, espera-se que o presidente dos Estados Unidos anuncie ainda uma nova ajuda norte-americana.



O Fundo Central de Resposta a Emergências da ONU disponibilizou dez milhões de dólares (aproximadamente o mesmo valor em euros) para ajudar a Nigéria a enfrentar uma "crise devastadora de alimentos e nutrição", anunciaram na segunda-feira fontes oficiais.