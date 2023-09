Assembleia Geral da ONU. Guterres confirma encontros com Zelensky, Erdogan e Lavrov

Numa conferência de imprensa em Nova Iorque, Guterres afirmou que nos seus encontros com Volodymyr Zelensky, com Recep Tayyip Erdogan e com Lavrov abordará o"Na próxima semana irei receber o Presidente Zelensky, o Presidente Erdogan e o ministro Lavrov e, obviamente, esta questão (acordo dos cereais) estará na mesa das nossas discussões", disse o líder da Organização das Nações Unidas (ONU).

O ex-primeiro-ministro português frisou que se encontrará separadamente com cada um desses líderes.





Esta será a primeira comparência de Zelensky na Assembleia-Geral da ONU, que levará a Nova Iorque dezenas de chefes de Estado e de Governo de todo o mundo, entre eles o Presidente norte-americano, Joe Biden.



No ano passado, a semana de alto nível das Nações Unidas ocorreu pouco mais de seis meses após a invasão da Ucrânia pela Rússia, pelo que Zelensky optou por não sair do seu país e discursou no debate da Assembleia-Geral através de uma mensagem de vídeo pré-gravada.



Questionado sobre a eventualidade da guerra na Ucrânia voltar a dominar as atenções da Assembleia-Geral em detrimento de outros temas fraturantes, como a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) ou conflitos em outras partes do planeta, António Guterres salientou hoje que há espaço para vários assuntos serem abordados durante o evento.



"Não queremos ter apenas um foco, temos a possibilidade de ter vários focos. Acho que é muito importante que exista uma discussão séria sobre a Ucrânia, assim como sobre a Cimeira dos ODS (...). Acredito que há espaço para todos os problemas serem seriamente discutidos e não temo que as diferentes crises que estamos a testemunhar, em diferentes partes do mundo, possam tirar da agenda a importância dos ODS", declarou o líder da ONU.



De acordo com o secretário-geral, este é um "momento único" para os líderes de todos os cantos do globo não só avaliarem o estado do mundo, mas também agirem em prol do bem comum.



"Ação é o que o mundo precisa. Iremos reunir-nos num momento em que a humanidade enfrenta enormes desafios, desde o agravamento da emergência climática à escalada de conflitos, à crise global do custo de vida, ao aumento das desigualdades e às dramáticas perturbações tecnológicas. As pessoas procuram nos seus líderes uma saída para esta confusão", afirmou, lamentando que as divisões geopolíticas estejam a minar a capacidade de resposta.



Guterres voltou a defender a necessidade de reformar e fortalecer as instituições multilaterais, sempre com base na Carta das Nações Unidas e no direito internacional.



"As atuais instituições multilaterais criadas após a Segunda Guerra Mundial refletem o poder e a dinâmica económica da época. Elas precisam de reformas. Sei que a reforma tem fundamentalmente a ver com poder – e há muitos interesses e agendas concorrentes neste mundo cada vez mais multipolar. (...) Abordarei isto mais detalhadamente no meu discurso na Assembleia-Geral na terça-feira", avançou.



"O meu apelo aos líderes mundiais é claro: Este não é um momento para posturas ou posicionamentos. Este não é um momento para indiferenças ou indecisões. Este é um momento de nos unirmos em busca de soluções reais e práticas. É hora de fazer concessões para um amanhã melhor. Política é compromisso. Diplomacia é compromisso. Liderança eficaz é compromisso", sublinhou o secretário-geral.