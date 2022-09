Assembleia-Geral da ONU. "Precisamos de esperança e de ação", adverte Guterres

Até domingo, 160 chefes de Estado e de Governo vão discursar em Nova Iorque, incluindo António Costa. Sem a presença dos líderes da Rússia e da China, a guerra na Ucrânia vai marcar o debate.António Guterres abriu, esta tarde, a sessão plenária, começando por dizer. Mas se a comunidade internacional se unir neste contexto, o secretário-geral das Nações Unidas acredita numa “imagem de esperança”.

“Precisamos de esperança e de ação”, reafirmou, referindo-se à crise alimentar global e à questão dos fertilizantes. “O mundo tem alimentos suficientes, o problema é a sua distribuição”.





Mas se o mercado de fertilizantes não estiver estabilizado, continuou, "o problema do próximo ano pode ser o próprio abastecimento de alimentos". Por isso, é essencial continuar "a remover todos os obstáculos remanescentes à exportação de fertilizantes russos e seus ingredientes, incluindo amoníaco".





"Esta crise ameaça o futuro da humanidade".



, disse Guterres na abertura do discurso.

"Está carregado com cereais ucranianos para o povo do Corno de África. Ele navegou por uma zona de guerra – guiado pelas próprias partes do conflito – como parte de uma iniciativa abrangente sem precedentes para obter mais alimentos e fertilizantes(...). A Ucrânia e a Federação Russa – com o apoio da Turquia – convergiram para que isso acontecesse, apesar das enormes complexidades, dos opositores e até do inferno da guerra. Alguns podem chamar isto de milagre no mar. Na verdade, é a diplomacia multilateral em ação", observou.







Para António Guterres a guerra na Ucrânia é uma "ameaça ao futuro da humanidade". Segundo o mesmo, este conflito desencadeou uma destruição generalizada, com violações massivas dos Direitos Humanos e do direito internacional humanitário.



"A luta custou milhares de vidas. Milhões foram deslocados. Milhares de milhões em todo o mundo foram afetados. Estamos a ver a ameaça de divisões perigosas entre o ocidente e o sul. Os riscos para a paz e a segurança globais são imensos. Devemos continuar a trabalhar pela paz de acordo com a Carta das Nações Unidas e o Direito Internacional", apelou.





"Um inverno de descontentamento global está no horizonte" e a humanidade está "presa numa colossal disfunção global". Por essa razão, o líder das Nações Unidas aludiu à necessidade de criação de mecanismos de diálogo para ultrapassar as divisões.



"Por isso delineei elementos de uma nova Agenda para a Paz no meu relatório sobre a 'Nossa Agenda Comum'. Estamos empenhados em aproveitar ao máximo todas as ferramentas diplomáticas para a solução pacífica de disputas, conforme estabelecido na Carta das Nações Unidas".





O que significa "fortalecer a previsão estratégica, antecipar pontos de conflito que podem explodir em violência e enfrentar ameaças emergentes representadas pela guerra cibernética e armas autónomas letais". Significa também "expandir o papel dos grupos regionais, fortalecer a manutenção da paz, intensificar o desarmamento e a não-proliferação, prevenir e combater o terrorismo e garantir a responsabilização. E significa reconhecer os Direitos Humanos como fundamentais para a prevenção".

G20 caiu na "armadilha das divisões geopolíticas"

António Guterres considera que o G20 "caiu na armadilha das divisões geopolíticas" e que as relações internacionais correm o risco de acabar com "G-nada", numa dura crítica à falta de cooperação e diálogo. Segundo o sercretário-geral da ONU, "o mundo está em perigo e paralisado", com as "divisões geopolíticas a minar o trabalho do Conselho de Segurança, a minar o direito internacional, a minar a confiança e a fé das pessoas nas instituições democráticas, a minar todas as formas de cooperação internacional".



"Não podemos continuar assim. Mesmo os vários agrupamentos constituídos fora do sistema multilateral por alguns membros da comunidade internacional caíram na armadilha das divisões geopolíticas, como o G20", disse, referindo-se às maiores e emergentes economias do mundo.



"Num certo estágio, as relações internacionais pareciam estar a mover-se em direção a um mundo G2; agora corremos o risco de acabar com G-nada. Nenhuma cooperação. Sem diálogo. Não há solução coletiva de problemas. Mas a realidade é que vivemos num mundo onde a lógica da cooperação e do diálogo é o único caminho a seguir".



O líder das Nações Unidas aproveitou ainda para chamar a atenção dos chefes de Estado e de Governo presentes para os conflitos e crises humanitárias que se estão a multiplicar por todo o mundo, "muitas vezes longe dos holofotes". Além disso, a lacuna de financiamento para o Apelo Humanitário Global das Nações Unidas ascende a 32 mil milhões de dólares (31,9 mil milhões de euros) e é "a maior de todos os tempos".



"Precisamos de uma ação concertada. Hoje, estou a pedir o lançamento de um `Estímulo Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)` - liderado pelo G20 - para impulsionar massivamente o desenvolvimento sustentável dos países em desenvolvimento. A próxima Cimeira do G20 em Bali é o ponto de partida", anteviu.

Guterres quer fim de "guerra suicida contra natureza"





A crise climática deve ser prioridade máxima de todos os governos e organizações multilaterais, na ótica de António Guterres, que pediu que as empresas de combustíveis fósseis sejam responsabilizadas pela destruição do planeta.



"Há outra batalha que devemos encerrar – a nossa guerra suicida contra a natureza. A crise climática é a questão definidora do nosso tempo. Deve ser a primeira prioridade de todos os governos e organizações multilaterais. E, no entanto, a ação climática está a ser colocada em segundo plano – apesar do apoio público esmagador em todo o mundo".



De acordo com o líder das Nações Unidas, as emissões globais de gases de efeito estufa precisam de ser reduzidas em 45 por cento até 2030 para que exista alguma esperança de chegar a zero até 2050.



"E, no entanto, as emissões estão a subir em níveis recorde – a caminho de um aumento de 14 por cento nesta década. Temos um encontro com o desastre climático", afirmou.



"Vemos isso em todos os lugares. O planeta Terra é vítima das políticas de terra arrasada. O ano passado trouxe-nos a pior onda de calor da Europa desde a Idade Média. Gigantescas secas na China, nos Estados Unidos e noutros países. A fome espreita no Corno de África. Um milhão de espécies em risco de extinção. Nenhuma região é intocada. E ainda não vimos nada. Os verões mais quentes de hoje podem ser os verões mais frescos de amanhã. Choques climáticos que ocorrem uma vez na vida podem, em breve, tornar-se eventos anuais", disse ainda António Guterres.



De acordo com o secretário-geral, o mundo está "viciado em combustíveis fósseis" e é hora de uma "intervenção".



"Precisamos de responsabilizar as empresas de combustíveis fósseis e os seus apoiantes. Isso inclui os bancos, fundos privados, gestores de ativos e outras instituições financeiras que continuam a investir e a subscrever a poluição por carbono. E inclui a enorme máquina de relações públicas que fatura milhares de milhões para proteger a indústria de combustíveis fósseis do escrutínio", denunciou.



O antigo primeiro-ministro português fez uma comparação direta com a indústria do tabaco, quando, há décadas, lobistas e especialistas em propaganda espalharam "desinformação prejudicial" sobre o setor.



"Os interesses dos combustíveis fósseis precisam de gastar menos tempo a evitar um desastre de relações públicas – e mais tempo a evitar um desastre de nível planetário", declarou.



Admitindo que os combustíveis fósseis "não podem ser cortados da noite para o dia", Guterres indicou que uma transição justa significa não deixar nenhuma pessoa ou país para trás e apelou a que os "poluidores paguem" pelas suas ações contra o planeta.



"Hoje, peço a todas as economias desenvolvidas que tributem os lucros inesperados das empresas de combustíveis fósseis. Esses fundos devem ser redirecionados de duas maneiras: para países que sofrem perdas e danos causados pela crise climática; e para as pessoas que enfrentam o aumento dos preços dos alimentos e da energia", sugeriu, apelando ainda a todos os líderes para que cumpram os objetivos do Acordo de Paris e elevem a sua ambição climática.