Assembleia-Geral da ONU reúne-se sob a sombra da guerra na Ucrânia

Tradicionalmente, o primeiro dia da Assembleia-Geral dá lugar de destaque ao discurso do presidente norte-americano, por ser o líder do país que abriga a sede das Nações Unidas. Mas este ano, excecionalmente, não será esse o caso:para quarta-feira.Assim sendo, será o Brasil a abrir os discursos de alto nível, através do presidente Jair Bolsonaro, esta terça-feira.Ao secretário-geral da ONU, António Guterres, caberá um dos discursos mais marcantes do evento., disse o português na segunda-feira, referindo-se a "conflitos e desastres climáticos", "desconfiança e divisão", "pobreza, desigualdade e discriminação".Portugal estará representado pelo primeiro-ministro, António Costa, que se deslocou a Nova Iorque para participar na Assembleia-Geral pela segunda vez desde que é líder do executivo português.

A sessão da Assembleia-Geral é retomada presencialmente após dois anos em formato virtual e híbrido devido à pandemia de covid-19.

A invasão da Ucrânia pela Rússia estará no centro desta semana diplomática de alto nível, estando. No dia seguinte realiza-se um Conselho de Segurança com ministros dos Negócios Estrangeiros.Os países do Sul têm, porém, revelado descontentamento com o facto de os ocidentais estarem a concentrar as atenções na Ucrânia."Não queremos falar apenas sobre o fim do conflito na Ucrânia. Queremos que os conflitos acabem em Tigray, queremos que os conflitos acabem na Síria", declarou a primeira-ministra dos Barbados, Mia Mottley, na segunda-feira.

Países do Sul chamam a atenção para alterações climáticas

Numa tentativa de responder às preocupações de alguns países, na terça-feira é debatida a insegurança alimentar, consequência da guerra na Ucrânia.O presidente francês, Emmanuel Macron, que irá subir ao pódio às 12h00, deverá insistir na necessidade de. Segundo o Eliseu, o chefe de Estado vai ainda organizar um jantar sobre este tema com vários outros líderes.Os países do Sul insistem, porém, que nesta Assembleia-Geral seja dada mais atenção à luta contra as mudanças climáticas.Os países pobres, na linha da frente dos impactos devastadores do aquecimento global, pelos quais não são tão responsáveis quando os países do Norte,Agora, dois meses antes da conferência climática da ONU (COP27) no Egito, seria surpreendente se a crise climática não tivesse destaque no discurso de António Guterres, que tem lutado para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, em particular as dos produtores de combustíveis fósseis.

Desnuclearização em cima da mesa

Na terça-feira, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e o turco, Recep Tayyip Erdogan, assim como o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, e o chanceler alemão Olaf Scholz também irão discursar na Assembleia-Geral.para a sua primeira Assembleia-Geral e a questão nuclear pode estar novamente no centro das discussões.Raisi deverá inclusivamente participar numa reunião na terça-feira com Emmanuel Macron, que o encorajou nos últimos meses durante entrevistas por telefone a aceitar as condições propostas pelos europeus para reavivar o acordo nuclear de 2015, que deveria impedir Teerão de adquirir armas nucleares em troca do levantamento das sanções que sufocam a economia desse país.Esta semana de alto nível conta, no entanto, com, em particular o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente chinês, Xi Jinping.c/ agências