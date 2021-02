Assembleia Legislativa de Macau aprova detenção de imigrantes ilegais até dois anos

Os deputados deram `luz verde` a uma proposta que contempla a suspensão da contagem do prazo de detenção de 60 dias de pessoas que não podem ser identificadas e que se encontram em situação de imigração ilegal, com o prazo máximo a fixar-se agora em 24 meses.

Esta é uma situação que só se vai verificar em casos excecionais e decidido pela Justiça e não diretamente pelas forças policiais, garantiu o secretário para a Segurança.

Nos últimos anos, a melhoria das condições de vida da população local também coincidiu com o aumento de imigração ilegal, acrescentou ainda Wong Sio Chak, para justificar o novo "Regime jurídico do controlo de migração e das autorizações de permanência e residência na Região Administrativa Especial de Macau".

Em causa, no que respeita ao alargamento do prazo de detenção, segundo o Governo, estava o facto de algumas pessoas não terem documentos de identificação ou fornecerem uma falsa identificação, o que impossibilitava as autoridades de as expulsar ou repatriar, obrigando ainda a PSP "a emitir uma quantidade avultada de guias de permanência provisória".

Depois, "essas mesmas pessoas, sem condições mínimas de subsistência, permanecem em Macau, podendo vir a causar um impacto grave na segurança e estabilidade do território", exemplificou o Governo.

Desta forma, as autoridades esperam criar um elemento de dissuasão para "impedir iniciativas de atraso intencional dos procedimentos de expulsão e, por conseguinte, limitar as tentativas por parte dessas pessoas de permanência de longo prazo ou definitiva em Macau".

De acordo com os dados da PSP, divulgadas em 26 de janeiro, o Centro de Detenção de Imigrantes Ilegais dos Serviços de Migração tem capacidade para 188 pessoas, onde se encontravam 30 detidos em 15 de janeiro.

No mesmo regime jurídico está também previsto "o agravamento da pena aplicável no caso de crimes de auxílio à migração ilegal, acolhimento e emprego irregular quando a conduta principal for acompanhada de condições particularmente abusivas ou degradantes".

A nova legislação também contempla a criminalização do casamento, união de facto, adoção ou contrato de trabalho simulados, mas apenas se esse negócio simulado for efetivamente utilizado perante as autoridades para concretizar o fim mais censurável, que é o de pedir falsamente a autorização de residência ou autorização especial de permanência".

Tanto nos casos em que a lei prevê o agravamento das penas, como na criminalização prevista agora pelo Governo, a maioria das penas de prisão varia entre os dois e os oito anos.