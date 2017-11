Assembleia Nacional catalã paga fiança da Presidente e de membros da Mesa

Graça Andrade Ramos - RTP10 Nov, 2017, 10:35 / atualizado em 10 Nov, 2017, 11:06 | Mundo

“A caixa de solidariedade irá cobrir as fianças dos membros da Mesa do Parlamento. Não estais sozinhos”, garantiu a entidade nas redes sociais, incluindo a hashtag 'Libertad!'



O anúncio feito pela 'Assemblea Nacional' no Twitter e no Facebook.



❗ La caixa de solidaritat cobrirà les fiances dels membres de la mesa del Parlament. No esteu sols! #Llibertat https://t.co/pqyZ8cBPQd pic.twitter.com/FlCDN29ifm — Assemblea Nacional (@assemblea) 9 de novembro de 2017

📢 Atenció! La fiança de la @ForcadellCarme ja ha estat pagada. Benvinguda a casa! No pararem fins que hi sigueu tots! Amb la força de la gent som imparables 💪

Seguirem lluitant #Llibertat pic.twitter.com/GsQGhYUlvj — Assemblea Nacional (@assemblea) 10 de novembro de 2017

Critérios distintos

Guerra nas redes sociais

La presidenta del Parlament de Catalunya dormirà avui a la presó. El seu crim? Complir el mandat del poble #Llibertat pic.twitter.com/NkTOvYqrmJ — Assemblea Nacional (@assemblea) 9 de novembro de 2017

Moltes gràcies a totes i a tots pel vostre suport, escalf i estima. — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 9 de novembro de 2017

Per molt llarga que sigui la tempesta, el sol sempre torna a brillar entre els núvols.

Abraçada immensa! @ForcadellCarme @AnnaSimo i a la resta de la Mesa https://t.co/MXfDyJimBw — Oriol Junqueras (@junqueras) 9 de novembro de 2017

Només una nit a la presó de la MHPresidenta del Parlament de Catalunya és una indignitat i una ofensa a tot el poble català que la camara representa. Carme Forcadell, sento com un honor haver treballat sota la teva Presidència. — Lluís Llach (@lluis_llach) 9 de novembro de 2017

.@ForcadellCarme farà nit a la presó per haver permès el debat democràtic. Per permetre parlar i votar! Així és la democràcia espanyola 🚫 — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 9 de novembro de 2017

Contestação

Paco es legal que la Asamblea Nacional catalana pagues las fianzas? Una casa cosa es que le ayuden familia, amigos , pero otra que salga pude una organización que trabaja para la independencia de Cataluña — Paloma M. (@pal_mar90) 10 de novembro de 2017

De dónde saca tanto dinero al asamblea Nacional catalana para poder pagar la fianza de lo cargos imputados por el proceso independentista .Parece que tienen una máquina de hacer dinero — alfonso (@MdmAlfonso) 10 de novembro de 2017

La Asamblea Nacional Catalana pagará las fianzas de #Forcadell?

Cómo leches un organismo que trabaja única y exclusivamente por la independencia no ha sido desmantelado? Una prueba más del #155light — LuSuber ن (@LuSuber) 10 de novembro de 2017

A "dor causada à Catalunha"

No mesmo anúncio, a ‘Assemblea Nacional Catalana’ pede "ajuda a fazer frente às sanções impostas pelo estado" e publica NIB’s de três contas para quem queira fazer transferências de solidariedade.A Carme Forcadell, presidente da 'Assemblea Nacional', foi imposta uma fiança de 150 mil euros, o que implicou que passasse a noite na prisão de Alcalá-Meco, já que a hora a que foi anunciada a decisão do Supremo Tribunal em Madrid impediu o pagamento logo na quinta.Cerca das 11h da amanhã em Portugal a 'Assemblea Nacional' anunciou o pagamento da fiança de Carmen Forcadell."Bem-vinda a casa! Não vamos parar até que sigam todos! Com a força das pessoas somos imparáveis! Continem a lutar", desafia a publicação, prometendo colocar em liberdade todos os líders catalães detidos por Madrid.A Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó e Ramona Barrufet, foi imposto o pagamento de 25 mil euros cada para poderem escapar à detenção imposta pela Justiça espanhola, tendo passado a noite em liberdade. Tiveram contudo de entregar o seu passaporte e estão proibidos de abandonar o território espanhol e comparecer perante um juiz semanalmente.Apenas Josep Maria Nuet, do Catalúnya Sí Que Es Pot, ficou em liberdade provisória sem nenhuma medida cautelar.A decisão judicial desta quinta-feira significa que as eleições marcadas para 21 de dezembro poderão realizar-se sem nenhum líder independentista na prisão provisória. Carme Forcadell e os outros quatro membros da Mesa beneficiaram de uma decisão mais leve por parte do juiz Pablo Llarena do que os outros oito consellers ouvidos e detidos, sem fiança, na semana passada pela Audiência Nacional de Espanha, Carme Lamela.Aliás, Forcadell encontrou-se na prisão com as ministras catalãs destituídas por Madrid, Dolors Bassa e Meritxell Borràs, detidas desde 2 de novembro por decisão de Lamela.Nessa altura, a juíza da Audiência Nacional considerou procedentes os argumentos da Procuradoria, que pediu para os acusados liberdade incondicional, devido ao risco elevado de fuga e reiteração do crime de rebelião. Sobretudo tendo em conta a fuga do presidente da Generalitat catalã, Carles Puigdemont, para Bruxelas, que considera a continuação da atividade criminosa.A Procuradoria invocou perante o Supremo Tribunal os mesmos argumentos para Forcadell, Corominas, Simó e Guinó, pedindo fiança para Barrufet e apresentações para Nuet. O juiz do Supremo entendeu aplicar outras medidas cautelares, o que faz pensar que os dois tribunais aplicam critérios diferentes à investigação do crime de rebelião.A possibilidade do pagamento de fiança à presidente do Parlamento e aos membros da Mesa poderá assim vir a permitir a extensão da mesma medida aos restantes líderes catalães detidos. Apoio da Assemblea, de qualquer forma, não lhes irá faltar para essa próxima batalha judicial.Para já, as redes sociais estão a servir de campo de batalha para a ofensiva independentista, numa frente da crise que Madrid ainda não procura controlar.Além de publicar o anúncio do pagamento das fianças, a 'Assemblea' denunciou também pela mesma via a detenção de Forcadell durante a noite.Por seu lado, a presidente do Parlamento catalão, que acatou a aplicação da Constituição ao aceitar defender-se das acusações de traição e de rebelião, agradeceu a solidariedade, com uma mensagem simples nas suas páginas.“Muito obrigada a todas e a todos pelo vosso apoio, carinho e estima”, escreveu.O acesso à internet está a ser permitido a partir das prisões espanholas, como comprova outrodo vice-presidente da Generalitat, Oriol Junqueras, detido por ordem do juiz da Audiência Nacional de Espanha, Carmen Lamela.“Por muito forte que seja a tempestade, o sol sempre volta a brilhar entre as nuvens. Enorme abraço”, escreveu.Também o cantor catalão Lluís Llach denunciou através da rede Twitter a ‘indignidade’ da prisão de Forcadell.“Uma única noite na prisão para a Presidente do Parlamento da Catalunha é uma indignidade e uma ofensa a todo o povo catalão que a câmara representa. Carme Forcadell, considero uma honra ter trabalho sob a sua presidência”.Carles Puigdemont, o presidente da Generalitata partir de Bruxelas, onde se encontra ‘exilado’, segundo as suas próprias palavras.“Forcadell vai passar a noite na prisão por ter permitido um debate democrátic. Assim é a democracia espanhola” escrebeu.Nem todas as reações catalãs foram de solidariedade ou de apoio à iniciativa da 'Assemblea'.“É legal que a 'Assemblea Nacional catalã' pague as fianças? Uma coisa é que sirva para ajudar família, amigos, mas outra, uma organização que trabalha para a independência da Catalunha”, pergunta uma pessoa no Twitter.“Onde arranja tanto dinheiro a 'Asamblea Nacional' catalã para poder pagar a fiança dos encargos imputados a este processo independentista? Parece que têm uma máquina de fazer dinheiro”,outro."A 'Assemblea Nacional' catalã pagará as fianças de #Forcadell? Como é que um orgão que trabalha única e exclusivamente pela independência não tenha sido desmantelado? Mais uma prova do #155light",um terceiro, implicando que o artigo 155 da Constituição espanhola está a ser aplicado de forma ligeira.Já o líder do Partido Popular na Catalunha, Xavier García Albiol, sublinhou que o facto de só se ter aplicado a Forcadell uma prisão sob fiança “não significa que tudo vão ser rosas”.“Vão ter de ir a julgamento e muito provavelmente vão ser condenados pelas medidas que tomaram durante os últimos anos”, explicou em entrevista à RTVE depois de ser conhecida a decisão do juiz quanto aos acusados.“Estas medidas têm um caráter temporal e provisório. Espera-os um futuro complicado no qual terão de se sentar num banquinho e responder pela dor que causaram à Catalunha durante muito tempo”, acrescentou.