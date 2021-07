Assembleia Nacional francesa aprova lei para restituir a cidadãos fundos apreendidos a líderes

A Transparency International França, que há 14 anos promove processos nos tribunais franceses contra diferentes líderes mundiais que adquirem bens em terras gaulesas com o dinheiro que deveria ser canalizado para os seus povos, diz que se trata de um avanço "considerável".

"Este avanço considerável, após 14 anos de procedimentos e processos por parte das organizações não-governamentais, abre um novo capítulo: o capítulo da restituição dos bens às suas populações", congratulou-se a Transparency International França, em comunicado de imprensa.

A lei intitulada "lei sobre o desenvolvimento solidário", deverá ser finalmente adotada em 21 de julho com um voto no Senado. Esta aprovação acontece assim antes da decisão do Tribunal da Cassação sobre o recurso do filho do Presidente da Guiné Equatorial e vice-presidente, Teodoro Nguema Obiang Mangue, que deverá ser conhecida no dia 28 de julho.

Em fevereiro de 2020, Teodorin, como é conhecido, foi condenado, em segunda instância, a três anos de prisão suspensa e ao pagamento de uma multa efetiva de 30 milhões de euros ao Estado francês.

Caso a lei já esteja aprovada nessa altura e o recurso de Teodorin seja recusado, o dinheiro deverá reverter para projetos de desenvolvimento junto da população da Guiné Equatorial.