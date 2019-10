Assembleia parlamentar UE-ACP considera ilegal demissão do Governo

Numa declaração conjunta, os copresidentes da assembleia conjunta, o eurodeputado português Carlos Zorrinho (PS) e o camaronês Joseph Owona Kono, expressam a sua "profunda preocupação com os desenvolvimentos na Guiné-Bissau", considerando a decisão do Presidente, José Mário Vaz, de destituir o primeiro-ministro, Aristides Gomes, e respetivo executivo "inconstitucional e, como tal, ilegal".

Segundo Zorrinho - que preside à delegação do Parlamento Europeu à Assembleia Parlamentar ACP, que reúne outros 78 parlamentos da África, Caraíbas e Pacífico -- e Owona Kono, o decreto presidencial "enfraquece os esforços colocados nas eleições e o programa que foi aprovado pelo parlamento nacional, com o apoio tanto dos parceiros regionais como internacional".

Os copresidentes da assembleia parlamentar paritária ACP-UE sublinham a necessidade de as eleições presidenciais previstas para 24 de novembro terem lugar como previsto e apelam a "que sejam tomadas todas as medidas necessárias para assegurar a estabilidade e a paz na preparação do ato eleitoral" e que este seja celebrado de forma "livre, justa e transparente".

A assembleia paritária apela ainda a "todos os atores" envolvidos para que "respeitem e promovam o processo eleitoral e não adotem quaisquer ações que o possam minar".

Na quarta-feira, a União Europeia já condenara a "tentativa ilegal" do Presidente guineense de demitir o Governo da Guiné-Bissau, a seu ver o "único e legítimo poder executivo" no país, pedindo igualmente a realização de eleições presidenciais "livres e justas".

"A tentativa ilegal de demitir o primeiro-ministro [Aristides] Gomes e o seu Governo atrapalha o processo eleitoral em curso na Guiné-Bissau. O Governo, cujo programa foi recentemente aprovado por maioria parlamentar, é o único e legítimo poder executivo do país, apoiado por parceiros regionais e internacionais", afirmou, em comunicado, a porta-voz da diplomacia europeia, Maja Kocijancic.

A Guiné-Bissau tem eleições marcadas para 24 de novembro, estando a segunda volta, caso seja necessária, prevista para 29 de dezembro.

Na campanha eleitoral vão participar 12 candidatos aprovados pelo Supremo Tribunal de Justiça.

A dois dias do início da campanha eleitoral, o país vive mais um momento de grande tensão política, depois de o Presidente guineense e candidato às presidenciais, José Mário Vaz, ter demitido, na segunda-feira, o Governo liderado por Aristides Gomes.

No dia seguinte, o Presidente nomeou Faustino Imbali, do Partido de Renovação Social (PRS), primeiro-ministro do país.

O decreto presidencial que demitiu o Governo de Aristides Gomes não foi reconhecido pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).

A CEDEAO, que tem mediado a crise política no país, considerou o decreto do Presidente ilegal, reiterou o apoio a Aristides Gomes e admitiu a possibilidade de impor sanções a quem criar obstáculos ao processo de organização das presidenciais, marcadas para 24 de novembro.

O Governo português anunciou também que reconhece como legítimo o executivo de Aristides Gomes.