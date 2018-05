Assessora de Trump graceja sobre cancro de McCain

12 Mai, 2018, 09:02 / atualizado em 12 Mai, 2018, 09:06 | Mundo

O senador republicano John McCain, conhecido pelas suas posições conservadoras, sofre de um cancro no cérebro com um prognóstico muito reservado e já fez saber que não quer o presidente Donald Trump presente no seu funeral.



McCain tem-se manifestado com veemência contra a escolha do presidente para chefiar a CIA, Gina Haspel, com o argumento de se tratar de uma funcionária responsável pela tortura que a famigerada agência tem praticado, em especial com a cobertura legal que teve nos anos da presidência George W. Bush.



O senador combateu na guerra do Vietname, foi capturado pelos vietnamitas e permaneceu durante cinco anos no cativeiro. Recusou ser libertado antes dos seus companheiros e foi, no regresso, considerado como um herói de guerra. A sua conhecida oposição a práticas de tortura fez dele o alvo de graçolas de Donald Trump, que questionou o seu valor na guerra, dizendo que preferia os americanos que não foram capturados.



Mais recentemente, ainda nesta semana, segundo o New York Times, um general reformado da Força Aérea, Thomas G. McInerney, referiu-se num programa de televisão da Fox à oposição que McCain manifesta contra a tortura como um desvario psicológico, resultante de perturbações que o senador ficou a sofrer desde que esteve preso. A Fox reagiu com um pedido de desculpas e com a decisão de riscar aquele general da sua lista de comentadores.



Mas a reacção na Casa Branca foi muito menos autocrítica. A assessora, Kelly Sadler, telefonou à família de McCain para apresentar as suas desculpas, mas a Casa Branca como tal não a demitiu nem se desculpou pelo seu comportamento.



Pelo contrário, a secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, instada a comentar, recusou fazê-lo alegando que as palavras de Sadler foram ditas numa reunião de funcionários da Casa Branca e que tudo se baseava numa inconfidência do que se passou nessa reunião.



Em todo o caso, estavam presentes na sala duas dezenas de pessoas, algumas delas acharam graça e riram, outras dizem ter-se sentido desconfortáveis, mas ninguém protestou.



A filha do senador, Meghan McCain, convidada para um programa da cadeia de televisão ABC referiu-se a este comportamento dos presentes nos seguintes termos: "Não entendo em que tipo de ambiente trabalham, em que isto pode ser aceitável, e depois no dia seguinte se vai para o trabalho e ainda se tem o emprego".



Um outro comentário veio do antigo vice-presidente dos Estados Unidos, Joseph Biden: "As pessoas têm perguntado quando é que a decência bateria no fundo com esta Administração. Isso aconteceu ontem". Biden acrescentou ainda: "Considerando o historial de completo desrespeito da Casa Branco para com John [McCain] e outros, esta funcionária não é a excepção à regra; ela é a sua epítome".