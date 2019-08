Assinado oficialmente acordo de paz em Moçambique

Foto: Lusa

A assinatura decorreu esta tarde, após as 16 horas em Lisboa. O pacto, que encerra formalmente meses de violência armada no país, foi rubricado na Praça da Paz pelo presidente moçambicano, Filipe Nyusi,

e o líder da Renamo (maior partido da oposição).





Filipe Nyusi sublinhou que este é um dia para celebrar a paz.



O líder da Renamo, Ossufo Momade, sublinhou a importância deste momento e considerou "memorável" o Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, defendendo que os signatários devem agir com "boa fé" na implementação do pacto.





A cerimónia contou com a presença de cinco chefes de Estado africanos e dignitários estrangeiros, incluindo a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Portuguesa, Teresa Ribeiro, e da Alta Representante da União Europeia para a Política Externa, Federica Mogherini.



O governo português já fez saber que assistiu com grande satisfação à assinatura deste acordo.







O acordo de paz e reconciliação nacional hoje assinado é o terceiro entre as duas partes. Além do Acordo Geral de Paz de 1992, que acabou com uma guerra civil de 16 anos, Governo e Renamo assinaram a 05 de setembro de 2014 o acordo de cessação das hostilidades militares, que terminou, formalmente, com meses de confrontação na sequência de diferendos sobre a lei eleitoral.

Após a assinatura do acordo de 2014, o braço armado da Renamo e as Forças de Defesa e Segurança moçambicanas voltaram a envolver-se em confrontos, na sequência da recusa do principal partido da oposição em reconhecer os resultados das eleições gerais de 2014.