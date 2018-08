Assis questiona Comissão Europeia sobre crise na Venezuela

Assis esteve recentemente em Roraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela, e responsabiliza o governo venezuelano por tudo o que está a acontecer defendendo um aumento de verbas para fazer face ao problema humanitário.



Dados oficiais indicam que 127 mil pessoas cruzaram a fronteira do Brasil com a Venezuela, fugindo da crise económica e política.



Destas apenas 56 mil pediram autorização para permanecer no Brasil.



Entretanto o presidente brasileiro decidiu enviar as forças armadas para este estado de Roraima.