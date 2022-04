Assobios, apupos e choros na sede de Le Pen face a anúncio de projeções

Na sala principal do pavilhão d`Armenonville, onde se encontram atualmente mais de 500 militantes e apoiantes de Marine Le Pen, ouviram-se assobios, apupos e muitos choros, mas também "Bravo, Marine", quando, às 20:00 (19:00 de Lisboa) a cara de Emmanuel Macron surgiu nos três ecrãs televisivos que se encontram por detrás do palco onde a candidata do partido União Nacional vai discursar.

Antes, à medida que os canais televisivos iam fazendo a contagem decrescente para o anúncio dos resultados, vários apoiantes colocaram as mãos na cara, alguns taparam os olhos, outros juntaram as mãos em sinal de reza. Quando faltavam apenas cinco segundos para o vencedor ser revelado, começaram a ouvir-se vários aplausos e gritos de "Marine, Marine, Marine".

Após saber que a sua candidata tinha sido derrotada, um dos apoiantes, em prantos, disse à Lusa que está "desiludido pelo resultado", que puseram fim a "oito meses de campanha muito intensa".

Marine Le Pen apareceu ao telefone na varanda do Pavilhão d`Armenonville, por volta das 20:09, onde abraçou várias das suas pessoas mais próximas. Às 20:12, subiu ao palco, onde já discursa.

O centrista Emmanuel Macron foi hoje reeleito Presidente de França, segundo as primeiras projeções de resultados.