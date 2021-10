Associação de Imprensa condena prisão de jornalistas na Nicarágua, Cuba e Venezuela

O balanço de 2021 feito pela SIP, na sexta-feira, indica uma grave e constante deterioração naqueles três países latino-americanos, em que o poder político endureceu os seus ataques contra a sociedade civil e a liberdade de imprensa, tendo redobrado os seus "ataques" e "intimidações" a jornalistas.

Em relação a Cuba, a resolução condena a prisão dos jornalistas Lázaro Yuri Valle e Esteban Rodríguez, e do `youtuber` Yoandi Montiel, e pede a libertação imediata dos três.

Também intima o governo de Miguel Díaz-Canel a anular os processos judiciais contra as jornalistas cubanas independentes Mary Carla Ares (do Amanecer Habanero) e Camila Acosta, correspondente do diário espanhol ABC na ilha caribenha.

Na mesma resolução, é pedido ainda que o governo "cesse a perseguição policial e judicial" contra jornalistas independentes e a prática de forçá-los ao "exílio", e que termine com a "repressão nas redes sociais contra quem exerce o seu direito à crítica e dissidência".

Por fim, a SIP alerta a imprensa e os organismos internacionais sobre uma "nova onda de repressão" que Cuba desencadeou contra os organizadores de um protesto convocado para o próximo dia 15 de novembro.

Quanto à Venezuela, o organismo exige, do regime de Nicolas Maduro, "respeito pela imprensa independente venezuelana" e o "fim das agressões e perseguições" contra os órgãos de comunicação social e jornalistas.

A SIP condena a utilização pelo governo venezuelano do "aparato judicial" e das Forças Armadas para "atacar os meios de comunicação", pedindo que as instalações do jornal El Nacional sejam devolvidas aos proprietários.

No caso da Nicarágua, a SIP condena o governo de Daniel Ortega pelos seus "ataques excessivos contra a sociedade civil nicaraguense" e a liberdade de imprensa.

Na resolução sobre o país da América Central, a assembleia geral exige a devolução imediata das instalações do diário La Prensa, o mais antigo do país, aos proprietários, "saqueado pela polícia", e também a libertação do diretor do jornal, Juan Lorenzo Holmann.

A SIP ainda exige ao governo de Daniel Ortega "a libertação imediata dos presos políticos e que o regime permita eleições livre e transparentes", ao invés de propiciar um "clima de repressão, impunidade e injustiça" com vista às próximas eleições de 07 de novembro.