Associação de jornalistas timorense preocupada com jornalista detido

A Associação de Jornalistas de Timor-Leste (AJTL) manifestou esta segunda-feira preocupação pela detenção de um jornalista timorense suspeito de envolvimento em incidentes no fim de semana, apesar do profissional garantir que não estava no local.