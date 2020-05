Associação de Macau condena decisão de cancelar exposição sobre Tiananmen

"A `Exposição Fotográfica do Movimento de Democratização de 1989`, aprovada originalmente, tornou-se repentinamente `não alinhada com os padrões relevantes`, o que impossibilitou a Associação de Desenvolvimento da Democracia de Macau de apresentar a exposição que faz há 30 anos", apontou em comunicado a Associação Novo Macau.

A associação pró-democracia mostrou-se "chocada com a ação do IAM (Instituto para os Assuntos Municipais)" e considerou que foi "obviamente baseada em razões políticas".

O Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) de Macau revogou, na semana passada, a permissão da realização da "Exposição Fotográfica do Movimento de Democratização de 1989", alegando medidas de prevenção face à covid-19.

As autoridades do território, segundo a associação, estão a utilizar "meios administrativos para suprimir a liberdade de expressão e minimizar o espaço para a sociedade civil", naquilo que consideram "uma tentativa de esconder os ideais do movimento democrático patriótico e os crimes históricos da sangrenta repressão do regime na época".

A associação "também adverte outros departamentos governamentais para não continuarem a suprimir nenhuma atividade relacionada, especialmente a vigília de 04 de junho, que também tem 30 anos de história".

Em 1989, em Pequim, o exército chinês avançou com tanques para dispersar protestos pacíficos liderados por estudantes, causando um número de mortos nunca oficialmente assumido. Algumas estimativas apontam para milhares de mortos.

"Macau é um dos poucos lugares na China que ainda pode falar abertamente sobre o incidente de 04 de junho. Mas o preço da liberdade é a vigilância eterna", sublinhou a associação.

Macau e Hong Kong são os dois únicos locais da China onde Tiananmen pode ser publicamente recordado e nas duas cidades realizam-se anualmente vigílias para lembrar as vítimas do massacre.

Na segunda-feira, um dos responsáveis pela organização da vigília que assinala em Macau o massacre de Tiananmen, disse à Lusa temer que o evento seja proibido, na sequência do cancelamento da exposição sobre o mesmo tema.

O deputado Au Kam San, em declarações enviadas à Lusa, afirmou que o Governo Central nunca concordou com a realização deste evento, que se realiza todos os anos em Macau, e que o IAM "pode reformular o seu regulamento para bani-lo", utilizando como pretexto as medidas de prevenção face à covid-19.

Macau cumpriu na segunda-feira 33 dias consecutivos sem novos casos confirmados da covid-19, sendo que do total de 45 infetados desde que o surto começou apenas três continuam em tratamento.

Se o IAM não aprovar a vigília, a organização vai pedir à polícia o direito a reunião e, se esta não concordar, os organizadores "insistirão em sentar-se, pois não há regulamentação para que um cidadão não possa sentar-se numa área pública", sublinhou Au Kam San.