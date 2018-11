Associação José Afonso contra ameaça de criminalização de movimentos sociais no Brasil

Lusa15 Nov, 2018, 13:09 | Mundo

Em comunicado, a AJA manifesta "profunda tristeza e indignação" pelas declarações "reacionárias e fascizantes" do recém-eleito presidente do Brasil, um país a que está ligada por "fortes ações culturais, sociais e afetivos".

"Durante a campanha eleitoral e já depois disso, o novo presidente apregoa a intenção de criminalizar os movimentos sociais, como o MST ou o Movimento dos Trabalhadores Sem Tecto (MTST), considerando-os terroristas. Com isso pretende não só rasgar a Constituição brasileira de 1988, como suprimir o ativismo social, componente fundamental de qualquer processo progressista de mudança social e política", lê-se num comunicado da AJA.

A AJA lembra que o MST foi criado ainda no tempo da ditadura militar, para organizar a luta pela justiça social em torno dos direitos dos deserdados da terra e pela Reforma Agrária, num projeto que é também de preservação dos recursos naturais, de promoção da agroecologia e de alfabetização popular.

Já o MTST, acrescenta, foi criado para apoiar a luta do povo pelo direito à habitação, defendendo os que vivem em casas ou espaços ocupados ou aqueles que são afetados por rendas altas que consomem parcelas exagerados do rendimento familiar, ou vivem em situações precárias.

A Associação José Afonso, solidária com os movimentos sociais no Brasil, denuncia "a entrega do novo presidente da Pepública [eleito] daquele país aos interesses dos latifundiários e da especulação fundiária, nas cidades e nos campos do Brasil, expressão do capitalismo selvagem e agressivo, ameaçando reprimir ainda mais as populações sem terra e sem casa, que se organizam e luta".

Como "símbolo e exemplo dessa luta", a AJA evoca a pessoa de Alípio de Freitas, jornalista e professor universitário português, que se bateu pela liberdade, no Brasil, onde "sofreu a perseguição, a tortura e a prisão, sempre ao lado das populações pobres", tendo sido dirigente das velhas Ligas Camponesas e presidente da Federação da Associação de Favelas do Estado de Guanabara, no início dos anos 1960.

"Sabemos bem que a luta de Alípio [de Freitas], que foi dirigente da Associação José Afonso, é hoje prosseguida por estes movimentos, que não descansarão enquanto houver um sem terra e um sem teto no Brasil. Por isso, da canção com o seu nome, que José Afonso lhe dedicou proclamamos aqui: `Fascistas da mesma igualha/ (Ao tempo Carlos Lacerda)/Sabei que o povo não falha/ Seja aqui ou noutra terra`", conclui o comunicado da AJA.