Astistas e intelectuais assinam manifesto contra aumento global da intolerância e extrema-direita

O documento foi promovido pela Fundação 01 de Maio e divulgado no encerramento do congresso "Sociedade, direitos e extrema-direita", organizado pela Confederação Sindical das Comissões Operárias (CCOO) em Valência.

"Em todas as situações injustas, há um conjunto de dinâmicas que as justifica. Dinâmicas que convidam ao egoísmo, ao degradar dos ideais de fraternidade, de igualdade e a converter a liberdade na lei do mais forte. E essas dinâmicas criam isolamento, egoísmo e uma ilusão fragmentada. Contra isso, a cultura cria comunidade", afirmou o poeta e diretor do Instituto Cervantes, Luis García Montero, que coordenou o manifesto e o leu, hoje em Valência.

Assinado por Pedro Almodóvar, pelos atores Juan Diego Botto e Aitana Sánchez Gijon, e pelos escritores Carlos Bardem, Bernardo Atxaga e Elvira Lindo, e pelos cantores Miguel Rios e Rozalén, entre outros, o manifesto recorda que "o ódio, o rancor e o medo voltam a ser utilizados para justificar dinâmicas que vão contra a liberdade, igualdade e fraternidade" e que a denúncia "é necessária".

"Em Espanha e noutros países do mundo, normalizaram-se mensagens que não deviam ser consideradas normais, mensagens xenófobas, reacionárias, machistas, ou a presença generalizada da extrema-direita nas instituições", assegurou o secretário-geral da CCOO, Unai Sordo, que fechou o congresso.

"Hoje, lutar contra a extrema-direita é lutar por um pacto social, lutar por um contrato social, lutar por serviços públicos, lutar para que todos nós contribuamos para cobrir as contingências da vida. É isto que gera a comunidade", continuou.

Durante o segundo e último dia da conferência, Javier de Lucas, professor de filosofia do direito e filosofia política no Instituto de Direitos Humanos da Universidade de Valência, falou sobre o discurso da extrema-direita relativamente à imigração.

"Na comunicação sobre imigração e asilo, a mensagem da extrema-direita ganhou. Não ganhou por acaso. Venceu porque é uma mensagem que é funcional a essa indústria da escravatura que já começou no século XVI com a primeira globalização", afirmou Javier de Lucas.

"As políticas de migração atuais não são apenas o resultado de uma visão racista e supremacista, mas são também funcionais ao objetivo de ter uma mão de obra barata", continuou.

Por seu lado, Ismael Saz, professor emérito da Universidade de Valência, analisou o papel do nacionalismo no discurso da extrema-direita.

"Se há um mínimo denominador comum em todas as extremas-direitas atuais, é o nacionalismo. É o núcleo de todas estas experiências e o nexo que nos permite pensar a extrema-direita como uma cultura política transnacional", afirmou.