Aston Villa e AEK Atenas vencem no arranque da Champions

Vencedor da Liga Europa na última temporada, o Aston Villa foi ao campo do Club Brugge, campeão belga, triunfar por 3-2, com o escocês John McGinn a fazer o primeiro golo desta edição da ‘Champions’, com o AEK Atenas, com Filipe Relvas no ‘onze’, a bater o rival austríaco por 1-0.



Na Bélgica, depois de McGinn ter aberto o marcador, aos 11 minutos, o Club Brugge ainda empatou, pelo norueguês Hugo Vetlesen, aos 19, mas o Aston Villa chegou ao intervalo a vencer por 3-1, com golos do argentino Buendia, aos 22, e do senegalês Jackson, aos 43.



Na segunda parte, com o internacional português Carlos Forbs a tempo inteiro, o melhor que o Club Brugge conseguiu foi reduzir a diferença, com o alemão Nicolo Tresoldi a marcar de penálti, aos 61 minutos.



Na capital grega, o central português Filipe Relvas esteve a tempo inteiro no AEK, com João Mário a ficar pelo banco de suplentes, na primeira partida da equipa da Atenas na ‘Champions’ desde 2018/19.



Com Luís Godinho a arbitrar a partida, o romeno Razvan Marin fez o único golo do jogo aos 21 minutos.



Ainda hoje, disputam-se mais quatro jogos da primeira jornada, com destaque para o Real Madrid-Inter Milão e o FC Porto-Manchester City. Borussia Dortmund-Villarreal e Lille-Betis fecham o primeiro dia da primeira jornada da fase de liga da edição de 2026/27 da ‘Champions’.



