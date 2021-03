AstraZeneca. OMS fala em medida preventiva

Foto: Reuters

Na conferência de imprensa da Organização Mundial de Saúde, o diretor geral, Tedros Adhanom, acaba de dizer que a suspensão da vacina da AstraZeneca, por parte de vários países, é uma medida preventiva enquanto se investigam as situações de efeitos secundários.