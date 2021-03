Astronautas da NASA fizeram caminhada de sete horas para realizar trabalhos de reparação

O trabalho deveria ter sido concluído há uma semana, mas as atualizações de energia necessárias ao processo demoraram mais do que o esperado.



Os dois astronautas fazem parte da equipa que chegou à Estação Espacial Internacional a 1 de novembro do ano passado, na missão Crew 1, da empresa SpaceX, propriedade do empresário Elon Musk. Devem regressar à terra na Primavera.