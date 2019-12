Astrónomos alertam para obstáculos das "constelações de satélites"

De acordo com os especialistas, a principal razão para o lançamento dos satélites está relacionada com a internet de alta velocidade. Em vez de serem limitados por fios e cabos, os satélites podem transferir o acesso à internet a partir do espaço.

Os cientistas ficaram preocupados quando uma sonda apareceu como uma luz branca nas imagens retiradas do espaço.



Na próxima semana,Entre maio e novembro, a empresa Starlink enviou cerca de 120 satélites para órbita a menos de 500 quilómetros da Terra.A astrónoma do Observatório Real de Greenwich, Dhara Patel, citada pela BBC afirma:Patel alerta para os vários problemas que vão estar relacionados com o aumento destes satélites., acrescentou.Dave Clements, astrofísico no Colégio Imperial de Londres, acredita que os satélites podem ter um impacto real nas observações, isto porque, “eles apresentam um primeiro plano entre o que estamos a observar da Terra e do Universo”.Clements destaca o problema que os telescópios, como o grande telescópio de pesquisa sinótica (LSST), terão em realizarem grandes pesquisas no céu.

"O espaço é enorme"



Martin Barstow, astrofísico da Universidade de Leicester, tem uma visão diferente e afirma que alguns dos problemas podem ser resolvidos com alguma facilidade.Além disso, Barstow afirma que “os satélites têm posições conhecidas”. “Um satélite será um ponto numa imagem e pode aparecer como uma explosão transitória de luz, mas isso pode ser retirado da imagem”.

No entanto, o astrofísico afirma que para a rádio astronomia, as constelações de satélites podem representar um problema maior, principalmente para os telescópios novos. Como o Square Kilometer Array (SKA), o maior telescópio do mundo capaz de captar ondas de rádio.





Embora os sinais de rádio de que os satélites estão à procura sejam diferentes dos sinais dos astrónomos, podem interferir, avisa Barstow.A SpaceX, uma das empresas envolvidas no envio de satélites para o espaço, garantiu à BBC que estão a trabalhar em parceria com astrónomos para minimizar o impacto dos satélites Starlink.Empresas como a OneWeb ou a Amazon também têm planeado os seus satélites. A primeira está à procura de 650 satélites, que podem ser aumentados para os dois mil, de acordo com o aumento dos seus clientes. A Amazon está a preparar uma constelação com cerca de 3200 satélites.