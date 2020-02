Astrónomos descobrem "mini lua" a orbitar a Terra

Um grupo de astrónomos do Catalina Sky Survey, financiado pela NASA, encontrou um satélite natural que foi puxado para a órbita da Terra há três anos. De acordo com os astrónomos responsáveis pela investigação, Kacper Wierzchos e Theodore Pruyne, a “mini lua” é um asteroide que está preso no campo gravitacional da Terra.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl — Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020

O Minor Planet Center confirmou a presença do asteroide, indicando que “as integrações da órbita apontam para que este objeto esteja temporariamente ligado à Terra”.O primeiro asteroide conhecido a orbitar a Terra foi descoberto em setembro de 2006, apelidado de 2006 RH120.“A história do RH120 não é isenta de controvérsias, já que a sua órbita parece semelhante a alguns foguetes usados na era do Apollo e, portanto, alguns cientistas acreditam que pode ser um objeto artificial”, revelou um dos investigadores.Os astrónomos encarregues da investigação acreditam que, com a evolução das capacidades de pesquisa, é possível que sejam encontrados objetos semelhantes nos próximos anos, “permitindo uma melhor definição e caracterização dessa estranha classe de objetos próximos da Terra”.