Astúrias. A primeira comunidade espanhola "livre" do novo coronavírus

, significando, na teoria, que nenhum dos seus habitantes está contagiado. Algo que poderá mudar com o fluxo de pessoas que entra e sai da comunidade no verão.A barreira das duas semanas sem casos é um dos marcos importantes durante uma pandemia. Ainda assim, um segundo período de incubação que também durará 14 dias permitirá ter uma margem para que os boletins epidemiológicos das Astúrias possam confirmar se, efetivamente, o país está livre do vírus.O primeiro boletim a revelar a ausência de novos casos nesta comunidade espanhola foi o da última sexta-feira, algo que se tem repetido desde então. Apenas Ceuta – região muito mais pequena e isolada, com 85 mil habitantes – tinha já conseguido este feito, apenas um dia antes das Astúrias, onde vive um milhão de pessoas., garantiu o responsável de saúde das Astúrias Luis Hevia. O hospital universitário da comunidade, onde se realiza a maioria dos testes, tem analisado cerca de 800 colheitas diariamente para assegurar que o vírus não está a circular de forma silenciosa.“Estamos a trabalhar tanto e com a mesma rotina para detetarmos casos e definirmos protocolos que nem nos tínhamos apercebido de que atingimos as duas semanas sem novas infeções”, admitiu aoRafael Cofiño, diretor de Saúde Pública do principado.“A incidência foi quase sempre muito baixa, exceto quando se verificaram picos. Se olharmos para o gráfico na sua totalidade,”, explicou. Algo que aconteceu pela última vez em final de maio, quando foi detetado um surto num lar de idosos.

Zonas de férias sob vigilância

Neste momento, as autoridades de saúde do principado estão também atentas às zonas de casas de férias onde muitas pessoas chegam nesta altura do ano, vindas de fora das Astúrias., clarificou Cofiño.“Depois deste esforço tão grande que temos feito, não queremos baixar a guarda”, garantiu por sua vez Blanca Aranda, chefe de gabinete do Ministério da Saúde. “, pelo que temos de estar muito atentos para podermos localizá-lo atempadamente e interromper as cadeias de transmissão o quanto antes”.Na totalidade de Espanha, após várias semanas de melhorias no número de casos, a situação voltou recentemente a piorar devido a surtos localizados. No domingo o país registou 118 novos casos. Nos últimos sete dias surgiram 343 infeções, mais do que o dobro do verificado alguns dias antes.