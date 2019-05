Asus aposta em câmara inovadora para melhores selfies de sempre

Os telemóveis servem para tudo e são cada vez mais considerados a máquina fotográfica da família.



A Asus criou o Zenfone 6: um telefone que se distingue pelo ecrã completo, sem entalhes e sem câmara à frente.



A solução para ter 48 mega pixeis, grande angular e vídeo em 4K à frente e atrás obrigou a uma solução tão inovadora quanto complexa, que a Asus resolveu de forma brilhante.



A utilização é muito simples e os resultados espetaculares, seja nas panorâmicas, em que não é preciso mexer o telefone, seja nos autorretratos, que passam a dispensar os tripés, qualquer base serve para, com a câmara a 90 graus, tentar tirar a foto perfeita.



As restantes características são de topo de gama, do ecrã de 6,4 polegadas, ao processados de última geração, a memória ram que pode ter 8 gigabytes e um armazenamento que pode chegar aos 256 Gigas.



Este novo modelo chega ao mercado a metade do preço de outros topos de gama.