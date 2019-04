Atacante de mesquitas responde por 89 acusações

Mário Aleixo c/Lusa04 Abr, 2019, 06:40 / atualizado em 04 Abr, 2019, 06:40 | Mundo

As autoridades indicaram, em comunicado divulgado nas redes sociais, que consideram a possibilidade de apresentar outras acusações relacionadas com o ataque efetuado naqueles locais religiosos.



Tarrant, que foi preso em 15 de março, dia em que cometeu o massacre, deve testemunhar na sexta-feira por videoconferência, a partir da prisão de Paremoremo, em Auckland, onde está detido.



Na audiência de 16 de março, no dia após o ataque, Tarrant recusou ser representado por um advogado e disse que planeava defender-se a si mesmo durante o julgamento.



O homem, de 28 anos, permanece lúcido e sem qualquer tipo de arrependimento, indicou então o advogado Richard Peters, que foi inicialmente designado para defender o australiano.



Peters chegou a afirmar que o réu não parecia ser mentalmente instável, apesar de expressar a sua ideologia extremista.



Segundo o advogado, Tarrant procura usar o processo para fazer eco da sua ideologia.





Cinquenta pessoas perderam a vida e outras tantas ficaram feridas no ataque indiscriminado contra muçulmanos que se encontravam nas duas mesquitas antes da oração do meio-dia de 15 de março.