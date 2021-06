Atacante na Alemanha tinha antecedentes psiquiátricos

Dez outras pessoas ficaram feridas, cinco das quais com gravidade, no ataque levado a cabo por um imigrante somali de 24 anos.



O homem tinha ordens para internamento compulsivo para tratamento psiquiátrico.



O ataque aconteceu na cidade Vurtzburgo, e apesar do suspeito não ter antecedentes criminais ligados ao terrorismo, terá gritado "Ala é grande" enquanto atingia as vítimas.



O atacante foi baleado numa perna pela polícia antes da detenção, mas não corre perigo de vida.