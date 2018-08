Partilhar o artigo Atacantes barricados perto da presidência afegã trocam disparos com polícia Imprimir o artigo Atacantes barricados perto da presidência afegã trocam disparos com polícia Enviar por email o artigo Atacantes barricados perto da presidência afegã trocam disparos com polícia Aumentar a fonte do artigo Atacantes barricados perto da presidência afegã trocam disparos com polícia Diminuir a fonte do artigo Atacantes barricados perto da presidência afegã trocam disparos com polícia Ouvir o artigo Atacantes barricados perto da presidência afegã trocam disparos com polícia

Tópicos:

Cabul, Eid Adha,